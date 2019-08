06:00 Uhr

Eine Hortensie für die Niederraunauerin zur Kommunion

Warum die Niederraunauer Erzieherin Elfriede Rampp die Blume mit einer Gruppe von Kindern vergleicht.

Von Elisabeth Schmid

„Meine Lieblingsblume“: So heißt unsere Serie. Bestimmte Blumen können für Menschen mit besonderen Momenten ihres Lebens und unvergesslichen Erinnerungen verbunden sein. Blumen sind ein Zauber zu jeder Jahreszeit. All dem möchten wir in unserer Serie nachspüren. Unsere Gesprächspartnerin ist diesmal Elfriede Rampp, stellvertretende Leiterin im Kindergarten St. Gabriel in Niederraunau. Sie spricht über ihre besondere Beziehung zu Hortensien.

Hortensien zieren die Terrasse

Die vielen kleinen Blättchen ergeben die schöne Blüte einer Hortensie. Dieses kleine Wunder der Natur hat Elfriede Rampp schon als kleines Kind fasziniert. Zur Erstkommunion bekam sie eine blaue, große wunderschöne Hortensie geschenkt. Von wem, weiß die Niederraunauer Erzieherin nicht mehr. Aber diese Blume ist ihr in Erinnerung geblieben. So eine Blüte hatte das kleine Mädchen noch nie gesehen. Erst viel später kam ihr die Erinnerung an die Blume zurück. „Als nämlich vor ungefähr zehn, 15 Jahren die Blume irgendwie wieder in Mode kam, sah man sie in vielen Gärten“, erzählt Elfriede Rampp. Sie dachte sofort an die Kommunion und sie wollte auch diese schönen Blumen in ihrem Garten haben. Gesagt, getan, sie kaufte die Hortensien in den unterschiedlichsten Farben und setzte sie in ihren Garten. 2016 ist sie in das Neubaugebiet in Niederraunau umgezogen. Der Garten musste neu angelegt werden. Ihre Hortensien nahm sie mit ins neue Heim und viele weitere wurden angepflanzt. Elfriede Rampp liebt einen bunten Blumengarten. Die Vielzahl der Hortensien passt gut in den Garten. Sie wachsen im Halbschatten und einige zieren ihre Terrasse. Sie liebt es, die Blumen anzuschauen. Die kleinen Blättchen der Hortensie erinnern sie an ihre Kindergruppe. „Die vielen kleinen Kinder ergeben zusammen eine Gruppe, im Leben ist es nicht anders, viele kleine Dinge ergeben ein Ganzes, so empfinde ich wenn, ich die Hortensie anschaue“, erklärt sie lächelnd. Den Hortensien und dem Garten gehören das Herz und die Liebe von Elfriede Rampp.

Sie ist in Derndorf geboren

Elfriede Rampp wurde 1961 in Derndorf geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung als Erzieherin. Seit 21 Jahren arbeitet sie in Niederraunau im Kindergarten St. Gabriel als stellvertretende Leiterin. Der Garten ist ihr Hobby. „Jetzt im Hochsommer ist die Blütezeit der Hortensien, ab und zu stelle ich mir eine Blüte in die Vase. Aber nicht so oft, denn am schönsten sind sie im Garten,“ sagt sie schmunzelnd.