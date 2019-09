vor 36 Min.

Eine Nummer kleiner geht nicht

Am kommenden Wochenende startet das Young Beats-Festival im Stadtgarten. An einem Tag treten auf zwei Bühnen Künstler und Musiker auf. Welche Attraktionen es noch gibt

Ein Jugendfest im Stadtgarten, das wäre doch toll. Mit diesem Gedanken hat das Ganze begonnen. Auf einer Kindererholungsfahrt, die die AWO Krumbach jedes Jahr in den Sommerferien anbietet, kam dieses Thema ins Gespräch. Warum eigentlich nicht? Das Jahr 2019 bietet sich dafür perfekt an, denn die AWO feiert Geburtstag. Die AWO im Altlandkreis Krumbach kann Stolz behaupten, seit 70 Jahren für die Menschen in der Region ehrenamtlich tätig gewesen zu sein. Auf Bundesebene feiert die AWO sogar das 100. Gründungsjubiläum. In erster Linie wird die Arbeiterwohlfahrt mit Seniorenbetreuung in Verbindung gebracht. Mit dem Jugendfest soll gezeigt werden, dass die AWO viel mehr ist und kann. Und so haben Ehrenamtliche der AWO die Sache in die Hand genommen und für die Umsetzung die Jugendpflege Krumbach sowie das Landesjugendwerk der AWO Bayern ins Boot geholt.

Voller Vorfreude können die Verantwortlichen nun verkünden, dass es im Krumbacher Stadtgarten tatsächlich ein Jugendfest geben wird und zwar am 14. September. Ein Name musste her und nach langen Überlegungen stand fest: Young Beats soll das Fest heißen. Natürlich hätte man sich bei der Planung mit ein paar Auftritten, einer Bühne und ein bisschen Programm begnügen können. Aber die Veranstalter wollten das Beste aus dem Stadtgarten rausholen und so wird es dort von 11 bis 22 Uhr auf zwei Bühnen insgesamt 15 Auftritte aus den verschiedensten Bereichen geben. Neben der Bühne sorgen 20 Vereine und Organisationen für jede Menge Spaß und Action. Das Jugendfest ist ein inklusives Fest für alle. Durch das barrierefreie Gelände, einen Gebärdendolmetscher, Speechcodes, die Unterstützung der Aktion Mensch und vielem mehr, kann wirklich jeder am Jugendfest teilnehmen.

Durchgängig können sich Kinder und Jugendliche entweder von der Schlossbühne oder von der Kammelbühne beschallen lassen. Dabei sein werden Bands und Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Pop, Indie und Rock. Neben den Musikgruppen können auch Tanz-, Kampfkunst- und Turnauftritte bestaunt werden. Die teilnehmenden Vereine und Organisationen haben außerdem tolle Mitmach-Angebote im Stadtgarten geplant. So können Besucher des Jugendfestes beispielsweise auf einen Baum klettern, einen Menschenkicker austesten oder bei einem Jonglier-Workshop neue Talente entdecken. Was alles geboten sein wird, können Interessierte auch auf der Internetseite youngbeats.de erfahren.

Natürlich macht so viel Action auch hungrig. Für das leibliche Wohl wird im Stadtgarten selbstverständlich auch gesorgt sein. Neben alkoholfreien Cocktails, Burger, Pizza, Döner und Langos gibt es auch Frozen Yogurt sowie Getränke und Süßes. Wie so oft hängt das Fest natürlich von der Wetterlage ab. Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung leider ersatzlos entfallen. Auf der Facebook-Seite Young Beats und auch auf Instagram kann man übrigens immer auf dem Laufenden bleiben. (zg)

Themen Folgen