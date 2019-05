vor 59 Min.

Eine „Rubin-Konfirmation“ in Krumbach

Nach 40 Jahren trafen sich ehemalige Krumbacher Konfirmanden wieder. Dazu gab es auch einen besonderen Gottesdienst.

Von Sigrid Stephan

Die Idee zu einem Konfirmandentreffen nach 40 Jahren schwirrte schon lange im Kopf von Initiator Frank Wiendieck- einst Krumbacher, der heute in Irschenberg lebt und arbeitet. Nach zahllosen E-Mails, Anschriften-Recherchen, Planungen und Vorbereitungen, bei denen einige aus dem früheren Jugendclub der evangelischen Kirchengemeinde mittaten, ist es nun Wirklichkeit geworden: 36 der noch lebenden 70 Konfirmanden der Jahrgänge 1978, 1979 und 1980 kamen zum Treffen am Samstag ins evangelische Gemeindehaus. Am Sonntag im Gottesdienst waren es noch einmal 20, dazu auch Partner, Kinder und Eltern. Wie man hörte, erkannten sich die Ex-Konfirmanden nach kurzem Zögern wieder, obwohl sie sich zum Teil 40 Jahre nicht gesehen hatten.

Da viele der ehemaligen Konfirmanden über die drei Jahrgänge hinweg damals zum evangelischen Jugendclub gehörten, entstand schnell wieder ein Gefühl der Vertrautheit und die vielen Gespräche in kleinen und größeren Gruppen rund ums Gemeindehaus in Krumbach zeugten vom Interesse aneinander.

Den Gottesdienst am Sonntag empfanden sie mit dem erneuerten Konfirmationssegen, sozusagen der „Rubin-Konfirmation“ durch Pfarrer Eugen Ritter, dem Singen der damaligen Konfirmationslieder wie „Ins Wasser fällt ein Stein“, „Komm, bau ein Haus“, oder „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ sowie der Predigt von Pfarrer Andreas Heindl aus den Reihen des damaligen Jugendclubs als ergreifenden Höhepunkt. Mit Trauer wurde drei ihrer verstorbenen Mitkonfirmanden gedacht und besonders ihres im März verstorbenen Konfirmators Pfarrer Wolfgang Storim.

Eine große Freude war es für die Ex-Konfirmanden dagegen, dass am Samstag alle damaligen Konfirmandenbetreuer teilweise von weit her angereist waren und einige auch noch den Gottesdienst mitfeierten. Für alle war dieses Treffen ein beglückendes Erlebnis und so wollen sie in zehn Jahren auch die Goldene Konfirmation gemeinsam in Krumbach feiern.