vor 43 Min.

„Eine Verwaltung des Mangels“

Wie Ärztevertreter die Neuregelung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes bewerten und welche Verbesserungen sie vorschlagen.

Wohin wendet man sich in nicht lebensbedrohlichen Notfällen außerhalb der üblichen Sprechzeiten? Dafür ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweit einheitlichen, kostenlosen und vorwahlfreien Nummer 116 117 zuständig. Die Regelung gilt seit Ende Januar in der Region. Bereitschaftspraxen gibt es in den Kliniken Günzburg und Weißenhorn, nicht aber in Krumbach. Zum Jahreswechsel gab es deswegen heftige Diskussionen. Wie hat sich die Neuregelung aus der Sicht der am Bereitschaftsdienst beteiligten niedergelassenen Ärzte in der Region bewährt? Wir sprachen darüber mit Ärzteobmann Dr. Maximilian Drexel (Krumbach) und Dr. Jörg Jenning (Thannhausen), Delegierter in der Bayerischen Landesärztekammer.

Als die Neuregelung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes Ende Januar in Kraft trat, gab es heftige Diskussionen um die Neufassung. In den vergangenen Monaten war es aber sehr ruhig. War die ganze Debatte demnach nur ein Sturm im Wasserglas?

Jenning: Ich würde das neue System als eine Verwaltung des Mangels bezeichnen. Die sichere medizinische Versorgung der Patienten in unserer Region ist uns Hausärzten sehr wichtig. Fakt ist, dass es immer weniger Hausärzte gibt und viele Kollegen über 60 Jahre alt sind. Ich selbst bin mit 56 Jahren einer der jüngeren Ärzte für Allgemeinmedizin in der Region. Das neue System wird auch sicherlich nicht dazu beitragen, dass sich wieder mehr Ärzte auf dem Land niederlassen. Aber natürlich muss man auch sehen, dass wir im Vergleich zu europäischen Nachbarstaaten beim Bereitschaftsdienst nach wie vor ein sehr engmaschiges Netz haben.

Viele Politiker befürchteten, dass durch die Neuregelung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Raum Krumbach-Thannhausen-Ziemetshausen eine Art bereitschaftsdienstliches „Niemandsland“ entsteht – mit langen Anfahrtszeiten für Patienten zu den neuen Bereitschaftspraxen in den Kliniken Weißenhorn und Günzburg. Gibt es dieses „Niemandsland“ im südlichen Landkreis?

Drexel: Viele Patienten aus dem südlichen Landkreis fahren nach Weißenhorn, seltener nach Günzburg. Patienten aus dem südlichen Landkreis müssen deutlich längere Anfahrtszeiten und auch Wartezeiten in Kauf nehmen als bei der alten Regelung. Wenn beispielsweise der Bereitschaftsdienst an Samstagen von 9 bis 21 Uhr dauert, dann sind in dieser Zeit oft 70 bis 80 Patienten aus den beiden Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm zu betreuen.

Das klingt nach durchaus sehr anstrengenden Diensten ...

Drexel: Zumal sich die Zahl der Dienste für den einzelnen Arzt nur unwesentlich reduziert hat. Früher waren es jährlich 15 bis 16 Dienste, jetzt sind es 11 bis 12.

Wie hoch ist die durchschnittliche Vergütung pro Patient?

Drexel: Es sind in der Regel etwa 21 Euro. Bei einem Hausbesuch sind es etwa 82 Euro.

Für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst fahren Ärzte aus dem südlichen Landkreis in die Kliniken Günzburg und Weißenhorn. Wie bewerten Sie die Organisation der Dienste in den Kliniken?

Jenning: In der Klinik Weißenhorn waren die Räumlichkeiten nicht optimal. Es gab Probleme mit der Heizung, die Tür war nicht schalldicht verschließbar. Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat aber zugesichert, sich um diese Probleme zu kümmern. Sehr gut war meiner Erfahrung nach die Zusammenarbeit mit den Arzthelferinnen vor Ort.

Die Neuregelung des Bereitschaftsdienstes sieht ja auch Hausbesuche vor, Dafür wurde von der KVB ein Fahrdienst eingerichtet, der die Ärzte zu den Patienten nach Hause bringt. Wie hat sich das bewährt?

Drexel: Na ja, wenn man dann sieht, dass ich in so manchem Fall drei bis vier Stunden unterwegs bin, um drei Patienten zu besuchen, dann muss man das schon hinterfragen. Eine Fahrt führte mich beispielsweise von Krumbach über Ziemetshausen nach Burgau und weiter nach Thalfingen bei Neu-Ulm.

Jenning: Ich wohne in Haselbach. Von dort ist es dann schon ein weiter Weg beispielsweise nach Leipheim.

Immer wieder ist aber auch zu hören, dass Hausbesuche aus rein medizinischer Sicht oft gar nicht nötig wären ...

Drexel: Ich würde schätzen, dass bei den Wünschen nach Hausbesuchen rund 50 Prozent unnötige Anliegen sind. Das versuchen wir bereits im Telefongespräch herauszufinden.

Jenning: Die weiteren Anfahrtswege bei den Hausbesuchen und zu den Bereitschaftspraxen haben aber auch einen erzieherischen Effekt. Immer mehr Menschen denken darüber nach, ob der Besuch eines Arztes medizinisch überhaupt notwendig ist.

Dr. Volker Rehbein, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach, sowie zahlreiche Politiker haben die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) um eine Nachbesserung beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst gebeten. Rehbein hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, in der Klinik Krumbach eine Bereitschaftspraxis für das Wochenende und den Mittwoch einzurichten. Wie bewerten Sie dies?

Drexel: Eine solche Einrichtung in der Krumbacher Klinik würden wir nur dann für sinnvoll halten, wenn gleichzeitig die dreistündigen Sitzdienste Montag, Dienstag, Donnerstag entfallen und der Bereitschaftsdienst am Krumbacher Krankenhaus auf die Wochenenden beschränkt wird. Außerdem ist sicher auch kein 12-Stunden-Dienst, wie er bisher an den beiden anderen Standorten stattfindet, erforderlich.

Die KVB sprach ja von einem Testlauf. Änderungen seien möglich, wenn diese notwendig seien, hieß es ...

Jenning: Ja, es war von einem Testlauf die Rede. Aber wir wissen auch aus Erfahrung: Was einmal installiert ist, bleibt in der Regel.

In der kommenden Woche ist Dr. Wolfgang Krombholz, Vorsitzender des Vorstands der KVB, zu Gast in Krumbach. Sind niedergelassene Ärzte auch beim Gespräch dabei?

Drexel: Natürlich sollten Vertreter der Hausärzte bei diesem Gespräch dabei sein, aber wir wurden bisher leider nicht eingeladen.

Welche Änderungen beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst wünschen Sie sich denn?

Jenning: Die Bereitschaftsdienste an den Montagen, Dienstagen und Donnerstagen halten wir für überflüssig. Viele Arztpraxen haben da länger geöffnet, da wäre der normale Betrieb ausreichend.

Drexel: Und wenn in der Klinik Krumbach neben Weißenhorn und Günzburg eine Bereitschaftspraxis eingerichtet würde, dann müsste es Mittwoch und Freitag nicht an allen drei Standorten einen Bereitschaftsdienst geben. Ein Standort wäre da ausreichend.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte längere Sprechzeiten in den Arztpraxen auf den Weg bringen. Wie sehen Sie dies?

Drexel: Die Arztpraxen sind doch schon jetzt sehr lange geöffnet. Bei uns beispielsweise an drei Tagen bis 20 Uhr. Mehr ist schlichtweg nicht zu schaffen.

Interview: Peter Bauer

Dr. Maximilian Drexel, 61, (Praxis Dr. Max Drexel, Dr. Reiner Posch und Maximilian Sedlmeier, Krumbach) ist seit 2004 Ärzteobmann für den Bereich Krumbach/Thannhausen.

Dr. Jörg Jenning, 56 (Gemeinschaftspraxis Reinhard Bracke, Dr. Jörg Jenning, Dr. Ute Zentner, Thannhausen) ist in der Bayerischen Landesärztekammer Delegierter des Bezirks Schwaben und Mitglied des Finanzausschusses der Landesärztekammer.

Grundlegende Informationen zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst:

Aufgabe:

Kopfweh, schon seit Stunden. Im Laufe des Abends wird es schließlich immer schlimmer, dann kommt auch noch Fieber dazu. Aber es ist Samstagabend. Was ist jetzt zu tun? Die junge Frau möchte mit einem Arztbesuch nicht bis zum kommenden Montag warten. Es ist ein klassischer Fall für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Es ist keine akut bedrohliche Erkrankung (bei der die Nummer 112 zu wählen ist). Vielmehr konsultiert die junge Frau den Ärztlichen Bereitschaftsdienst und wählt die bundesweit einheitliche Nummer 116 117. „Es ist wichtig, die komplette Nummer zu wählen“, betont der heimische Ärzteobmann Dr. Maximilian Drexel.

Neustrukturierung:

Zum 30. Januar des laufenden Jahres 2018 wurde die Bereitschaftsdienstregion GünzburgWeißenhorn eingerichtet. Sie umfasst die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg. Die Ärzte absolvieren ihren Bereitschaftsdienst seitdem nicht mehr in ihren Praxen, sondern in den ausgewählten Kliniken Weißenhorn und Günzburg. Mit der Neustrukturierung des Bereitschaftsdienstes wurde laut Mitteilung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) im Oktober 2015 in der Region Straubing-Dingolfing begonnen. Umgestellt ist inzwischen auch die Region Augsburg-West mit den Kliniken Augsburg und Bobingen. Die Standorte wurden laut KVB so ausgewählt, dass sie innerhalb von 30 Minuten erreichbar sein sollen.

Zeiten:

In den Kliniken ist der Dienst zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar („Sitzdienst“): Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 bis 21 Uhr. Mittwoch und Freitag: 16 bis 21 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 9 bis 21 Uhr. Individuelle Abweichungen können laut KVB möglich sein. Aktuelle Infos gibt es auf www.kvb.de und www.bereitschaftsdienst.bayern.de im Internet. Auch unter der Nummer 116 117 können die Zeiten erfragt werden. Für Patienten ist laut Information der KVB keine Voranmeldung notwendig. Die KVB hat in Bayern für die Dienste bestimmte Regionen wie jetzt auch den Bereich Günzburg-Weißenhorn eingerichtet. Aber die Bereitschaftsdienste können im Bedarfsfall auch „grenzüberschreitend“ genutzt werden, beispielsweise in Mindelheim, Bobingen oder Augsburg.

Hausbesuche:

Für anfallende Hausbesuche wurde von der KVB ein Fahrdienst eingerichtet. Er ist laut Angaben der KVB zu folgenden Zeiten verfügbar: Montag bis Dienstag: 18 Uhr bis 8 Uhr. Dienstag bis Mittwoch: 18 Uhr bis 8 Uhr. Mittwoch bis Donnerstag: 13 Uhr bis 8 Uhr. Von 15 Uhr bis 23 Uhr ist zusätzlich noch ein zweiter Fahrdienst im Einsatz. Donnerstag bis Freitag: 18 Uhr bis 8 Uhr. Freitag bis Montag: 13 bis 8 Uhr. Freitag von 15 Uhr bis 23 Uhr sind ebenfalls zwei Fahrdienste im Einsatz. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind von 7 Uhr bis 23 Uhr zwei Fahrdienste im Einsatz. Von 23 bis 8 Uhr ein Fahrdienst.

