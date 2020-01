12:17 Uhr

Eine Woche Straßensperrung im Mindeltal

Eine Woche lang ab sofort ist die Staatsstraße zwischen Thannhausen und Münsterhausen wegen Baumpflegearbeiten gesperrt.

Das Staatliche Bauamt Krumbach führt im Zeitraum vom Montag, 13. Januar, bis zum Samstag, 18. Januar, gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten Gehölzpflegearbeiten an der Staatsstraße 2025 zwischen Thannhausen und Münsterhausen durch. Neben den turnusmäßigen Auslichtungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen werden dabei schwerpunktmäßig durch das „Eschentriebsterben“ geschädigte Eschen aus dem Gehölzbestand entnommen, so das Amt in einer Pressemitteilung.

Das Eschentriebsterben dezimiert die Eschenbestände in ganz Deutschland und Mitteleuropa und tritt seit einigen Jahren verstärkt auch im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Krumbach auf. Durch Infektion mit einem aus Ostasien eingeschleppten Pilz (Hymenoscyphus fraxineus) sterben zuerst einzelne Triebe und später der gesamte Baum ab. Auch der Wurzelbereich ist häufig geschädigt, weswegen befallene Bäume unvermittelt und ohne erkennbare äußere Anzeichen auf die Straße fallen können.

Bis heute sind keine wirkungsvollen Maßnahmen gegen das Eschentriebsterben bekannt. Die Existenz der Esche als Baumart ist insgesamt bedroht.

Die umfangreichen Gehölzpflegemaßnahmen können aus Gründen der Verkehrssicherheit nur unter Vollsperrung der Staatsstraße 2025 durchgeführt werden, so die Mitteilung. Diese wird allerdings so gut es möglich ist auf die Zeit außerhalb der größten Berufsverkehrsspitzen beschränkt: Zwischen 17 Uhr und 8 Uhr wird die Sperrung deshalb täglich wieder aufgehoben und das Durchfahren ermöglicht.

Die Umleitung verläuft über die Staatsstraße 2023 und die Kreisstraße GZ 1 (Edelstetten – Langenhaslach - Ried - Kemnat).

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen. (pm)

