18:06 Uhr

Eine besondere „Kassenaktion“ für das Krumbacher Jugendfest

Benefizaktion des Krumbacher dm-Marktes mit MN-Redaktionsleiter Peter Bauer zugunsten von „Young Beats“. Welche Projekte in der Jugendarbeit noch anstehen.

Von Jost Herkenrath

Elf Musikgruppen und drei Tanzgruppen werden auf zwei Bühnen auftreten, über 20 Vereine und Organisationen haben ihre Teilnahme zugesagt: Allein diese Stichworte deuten die Dimension des Jugendfestes „Young Beats“, das am Samstag, 14. September, von 11 bis 22 Uhr im Krumbacher Stadtgarten stattfindet, an. Ohne umfassendes ehrenamtliches Engagement und finanzielle Unterstützung durch Sponsoren wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich, erläutert Melissa Niedermair, Krumbacher Quartiersmanagerin und Jugendpflegerin. So freut sie sich sehr über die Benefizaktion des Krumbacher dm-Drogeriemarktes zugunsten des Festivals. Sie findet am Samstag, 17. August, von 10 bis 11 Uhr im dm-Markt statt. In dieser Stunde wird Peter Bauer, Redaktionsleiter der Mittelschwäbischen Nachrichten, an der Kasse sitzen. Der Betrag aller Waren, die in dieser Zeit gekauft werden, kommt dem Krumbacher Jugendfest zugute.

Melanie Günzel ist seit der Einrichtung des Marktes in Krumbach Filialleiterin. Die 34-Jährige berichtet von regelmäßigen Aktionen des dm-Marktes für den guten Zweck, beispielsweise für das Kinderzentrum oder auch das Projekt gemeinsame Gemüsewiese des Krumbacher Quartiersmanagements. So gibt es mittlerweile einen guten Kontakt zu Quartiersmanagerin und Jugendpflgerin Melissa Niedermair. Die 23-jährige ist seit Januar als Quartiersmanagerin und Jugendpflegerin für die Stadt Krumbach tätig. Ihre Vorgängerin Birgit Baumann (30) befindet sich in der Elternzeit. Sie möchte 2020 wieder in Teilzeit zurückkehren. Melissa Niedermair wird sich dann auf den Bereich Jugendpflege konzentrieren, Birgit Baumann auf das Quartiersmanagement.

Menschen zusammenbringen, die sich helfen können

Quartiersmanagement? „Ich konnte mit dem Begriff auch wenig anfangen, als ich ihn zum ersten Mal auf der Visitenkarte sah“, sagt Filialleiterin Melanie Günzel. In der Tat müssen Melissa Niedermair und Birgit Baumann immer wieder erklären, was genau hinter dem Begriff steckt. Das Wort Quartier steht in diesem Fall für Wohnviertel oder Quartier (französisch quartier). Man könnte die Tätigkeit der beiden vielleicht so umschreiben: Sie bringen Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen zusammen, die helfen können. Beispiele dafür sind die Nachbarschaftshilfe oder auch Mietcafés, Treffpunkte für Wohnungssuchende.

Bei der Organisation des Jugendfestes arbeitet Melissa Niedermair eng mit dem Kreisverband Krumbach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und dem Landesjugendwerk der AWO zusammen, die bei diesem Projekt federführend sind. AWO? Die meisten bringen sie wohl eher mit Seniorenbetreuung in Verbindung. Doch die AWO organisiert seit Langem auch Kindererholungen. Hier engagiert sich seit 2009 auch die 29-jährige Susanne Götzinger. Nun kümmert sie sich maßgeblich auch um die Vorbereitung des Jugendfests.

Stichwort Jugend: Melissa Niedermair freut sich, dass das Projekt Skate- und Bewegungspark im Bereich des Krumbacher Jugendzentrums vor der Verwirklichung steht. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 beginnen.

Projekte sollen insgesamt etwa 215.000 Euro kosten

Das Projekt werde insgesamt rund 215.000 Euro kosten. Bekanntlich sind vom Stadtrat 200.000 Euro in Aussicht gestellt und dieser Betrag ist „gedeckelt“. Die restlichen etwa 15000 Euro werden durch Spenden finanziert, erklären Melissa Niedermair und Birgit Baumann. Von der EU kämen aus dem sogenannten Leader-Fördertopf rund 90.000 Euro.

Im September steht eine weitere Aktion für das Krumbacher Quartiersmanagement an. Am Sonntag, 22. September, findet im Stadtsaal eine große Ehrenamtsmesse statt, die zusammen mit dem Freiwilligenzentrum Stellwerk organisiert wird. Nun aber richtet sich der Blick zunächst auf das große Jugendfest im Stadtgarten. Und mit der Benefizaktion am Samstag, 17. August, von 10 bis 11 Uhr im Krumbacher dm-Markt gibt es dafür eine weitere positive Weichenstellung.