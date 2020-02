vor 54 Min.

Eine besondere Rückkehr nach Krumbach

Josef Reitmayer wieder in der

Es ist für ihn eine besondere Rückkehr. Vor 30 Jahren war Josef Reitmayer bereits Redakteur der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Nun ist Reitmayer, der in Zusmarshausen lebt, nach Krumbach zurückgekehrt. Der 59-Jährige folgt Stefan Reinbold nach, der in die Zentrale nach Augsburg gewechselt ist. In Krumbach organisiert er die tägliche Produktion der Zeitung und das Layout der Seiten.

Annegret Döring (seit 1999 Mitglied unserer Redaktion), die bislang diese Aufgabe wahrgenommen hat, ist nun die Berichterstatterin unserer Redaktion für das Mindel- und Zusamtal und damit auch für die Stadt Thannhausen.

Reitmayer ist 1960 in Zusmarshausen geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur 1981 am Gymnasium in Wertingen und dem Wehrdienst beim Jagdbombergeschwader 32 in Lagerlechfeld arbeitete er unter anderem zunächst als Fahrradmechaniker in einem Großhandel in Augsburg. In dieser Zeit begann er auch, für den Augsburger Landboten, eine weitere Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, erste Berichte als freier Mitarbeiter zu schreiben. 1986/88 wurde er im Rahmen des Volontariats der Augsburger Allgemeinen zum Journalisten ausgebildet.

Zwei Jahre, von 1988 bis 1990, gehörte er der Redaktion Krumbach an. Weitere Stationen waren dann die AZ-Woche (Redaktionelle Beilagen im Augsburger Speckgürtel) und wiederum der Landbote. Maßgeblich begleitet hat er die Einführung eines neuen digitalen Redaktionssystems. Von 2009 bis 2020 gehörte er dem Augsburger Regionaldesk an, der die Lokalausgaben im Augsburger Umland produziert. Nun führt ihn sein beruflicher Weg wieder zurück nach Krumbach, wo er als Redakteur begonnen hat. Reitmayer, der zwei erwachsene Söhne (31 und 30 Jahre alt) hat, kocht in seiner Freizeit gerne – das Gemüse kommt aus seinem eigenen Garten. Ein besonderes Hobby ist für ihn das Brotbacken geworden. Sportlich ist er mit dem Fahrrad unters und er ist ein leidenschaftlicher Eishockeyfan und drückt den Augsburger Panthern, so oft es geht, im Stadion die Daumen. (pb)

