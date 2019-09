vor 47 Min.

Eine besondere Teestunde

Interkulturelles Angebot in Thannhausen

Nach dem erfolgreichen Start, im Rahmen der Interkulturellen Woche letztes Jahr, öffnet die Interkulturelle Teestunde in Thannhausen auch heuer wieder im Rahmen der Interkulturellen Woche 2019 – und zwar am Dienstag, 24. September, um 9 Uhr, im evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum in der Jakob-Zwiebel-Straße 5. Das Angebot findet unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ statt. Ehrenamtliche Gastgeberinnen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre zum Begegnen, Austausch über Leben, Kultur, Familie Bildung oder Beruf und freuen sich auf viele interessierte Teilnehmerinnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein reichhaltiges, vielseitiges Angebot

Damit ein reichhaltiges und vielseitiges Frühstücksangebot zustande- kommt, kann jede Teilnehmerin gerne typische Kleinigkeiten aus dem eigenen Heimatland mitbringen. Somit sind „Harcha“ ein Grießbrot aus Marokko, das beliebig gefüllt wird, oder „Khubz“ das in Syrien typische sehr dünne Fladenbrot, „Sigara Börei“ die dreieckigen Teigblätter aus der Türkei, die mit Käse oder anderen Füllungen gerollt und in heißem Fett ausgebacken werden herzlich willkommen. Aber auch der heimische Zwetschgendatschi oder Apfelkuchen wird gerne verkostet. Es wird auch wieder ein „Frühstück für die Seele“ geben, in Form von Geschichten, Gedichten oder Bildern.

Dieses Angebot findet wie gewohnt in Thannhausen einmal im Monat, jeweils am letzten Dienstag, außerhalb der Ferienzeiten, von 9 bis 11 Uhr statt. (zg)

