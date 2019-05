vor 38 Min.

Eine „musikalische Weltreise“ in Krumbach

Das Polizeiorchester Bayern gastiert am Sonntag, 30. Juni, in Krumbach. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Lions Club Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen.

Das Polizeiorchester Bayern ist am Sonntag, 30. Juni, zu Gast in der Kammelstadt. Geboten wird ein hochklassiges Programm.

Von Peter Bauer

Eine der angenehmsten Spezialeinheiten der bayerischen Polizei: So könnte man das Polizeiorchester Bayern wohl auch umschreiben. Das Orchester ist am Sonntag, 30. Juni, in Krumbach zu Gast und spielt anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Lions Clubs Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen. Unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei, Professor Johann Mösenbichler, spielt das Orchester Werke von Giuseppe Verdi bis hin zu Dixieland-Jazz aus New Orleans. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums Krumbach. Karten gibt es ab jetzt im Vorverkauf bei den Mittelschwäbischen Nachrichten und dann an der Abendkasse.

Polizeiorchester aus München kommt nach Krumbach

Das Polizeiorchester aus München zu Gast in Krumbach: Das ist auch einem besonderen „Brückenschlag“ zwischen München und Krumbach zu verdanken. Für Konzertplanung und -management des Polizeiorchesters Bayern ist seit 2014 die gebürtige Krumbacherin Sara Frankenhauser zuständig. Sie hat in Wien und München Theaterwissenschaft studiert, lebt mittlerweile in München, aber die Verbindungen nach Krumbach sind nach wie vor intensiv. Weiter ist sie beim Musikverein Krumbach musikalisch aktiv. Infolge zahlreicher Auftritte kennt sie die Veranstaltungsmöglichkeiten gut. So fiel die Wahl für den Auftritt des Polizeiorchesters auf die Halle des Gymnasiums Krumbach, in der immer wieder auch der Krumbacher Musikverein auftritt.

Sie freuen sich auf das Benefizkonzert: Der aktuelle Lions-Präsident Karl Liedel und Sara Frankenhauser (zuständig für Konzertplanung und -management des Polizeiorchesters Bayern). Bild: Peter Bauer

Das 1954 gegründete Orchester versteht sich auch als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung. Es tritt bei rund 50 Konzerten im Jahr honorarfrei auf. Voraussetzung dafür ist aber, dass der gesamte Reinerlös des jeweiligen Konzerts einem guten Zweck zugeführt wird. Das Orchester arbeitet eng mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen.

Beim Krumbacher Konzert wird der gesamte Erlös zu gleichen Teilen dem Förderverein Rettungsdienst Krumbach und dem Verein der Förderer und Freunde der Klinik Krumbach zugutekommen.

Bis Jahresende sollen 24.000 Euro zusammenkommen.

2000 Euro monatlich an Spenden für einen guten Zweck zusammenzubringen: Dieses Ziel hat sich Lions-Präsident Karl Liedel gesetzt. Er ist zuversichtlich, dass bis zum Jahresende 24.000 Euro zusammenkommen. Über diesen Betrag hinaus könnte beim Konzert noch ein beachtlicher Betrag dazu kommen, der 1:1 den beiden Krumbacher Fördervereinen für Rettungsdienst und Kreisklinik zugutekommt. Im Zusammenhang mit dem Konzert hat auch die Sparkasse Günzburg-Krumbach eine Spende in Höhe von 2000 Euro angekündigt. MN-Heimatverleger Hans-Peter Ziegler, der das Orchester schon live erlebt hat, freut sich auf den Auftritt in Krumbach und ein musikalisches Ereignis auf höchstem Niveau. Unter dem Konzerttitel „What a Wonderful World“ bietet das Orchester erstklassige Unterhaltung. Zum Repertoire des Orchesters gehören sowohl klassische Literatur als auch Arrangements der Jazz- und Filmmusik, heißt es in der offiziellen Präsentation des Polizeiorchesters. Das Publikum dürfe sich auf eine „musikalische Weltreise“ freuen.

In der Anfangszeit des Orchesters in den 50er Jahren spielten noch Polizisten im Orchester. Im Lauf der Jahre hat sich dies, wie Sara Frankenhauser im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, stark gewandelt.

Inzwischen wird das Programm von 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern gestaltet. Seit 2006 steht Generalmusikdirektor Professor Johann Mösenbichler an der Spitze des Orchesters. Einen Namen gemacht hat sich das Orchester unter anderem mit Auftritten beim Weltsaxophonkongress in Straßburg und bei den Münchner Opernfestspielen.

Karten für das Konzert am Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Halle des Krumbacher Gymnasiums gibt es bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Weitere Informationen zum Konzert unter www.polizeiorchester-bayern.de

