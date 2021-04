29.04.2021

Eine wichtige Innenstadtachse in Thannhausen ist ab Montag gesperrt

Versorgungsleitungen wurden vor Kurzem an der Mindelbrücke verlegt. Ab Montag ist die Christoph-von-Schmid-Straße gesperrt.

Plus Die Umleitung erfolgt über die B 300. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Christoph-von-Schmid-Straße werden bis Mitte Dezember dauern. Was danach geplant ist.

Von Annegret Döring

Auf Umleitungen und Baulärm müssen sich Bewohner der Thannhauser Innenstadt einstellen. Ab Montag, 3. Mai, beginnt die Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße. Das Teilstück von der Mindelbrücke bis hin zur Kreuzung mit der Bahnhofstraße wird komplett runderneuert.

