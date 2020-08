vor 19 Min.

Einer der größten Gerüstbauer in Süddeutschland kommt aus Memmenhausen

Plus Wie sich Gerüstbau Schäfer von einem Drei-Mann-Betrieb zu einer Firma mit 170 Mitarbeitern entwickelt hat. Schäfer gerüstet große Bauvorhaben im München ein. Auch eine Schanze in Oberstdorf spielt eine wichtige Rolle

Der Termin Mitte Mai stand schon fest. Es sollte eine Betriebsfeier mit der gesamten Belegschaft werden. Anlass war, dass die Gerüstbau Schäfer GmbH vor 15 Jahren vom damaligen Standort Krumbach ihren Sitz ins Zusamtal nach Memmenhausen verlegte und dort eine erste Lagerhalle baute. Es war der Beginn einer Bilderbuch-Entwicklung.

Diese reicht vom damaligen Drei-Mann-Betrieb bis heute mit 170 Mitarbeitern zu einem der größten Gerüstbauer in Süddeutschland. Die Feier musste wegen Corona gestrichen werden. Für den Firmenchef Martin Schäfer ist sie aber nur „vertagt“, denn „diesen Erfolg haben wir gemeinsam erarbeitet und deshalb das Betriebsfest verdient.“

An drei der größten Bauvorhaben in München beteiligt

Schäfer gerüstet derzeit drei der größten Bauvorhaben in München ein, ist an Großbauten in Augsburg und Ulm aktiv und nach der Auftragslage bis ins nächste Frühjahr voll beschäftigt. Gerade in jüngerer Zeit erledigte das Unternehmen größte Bauvorhaben in schwierigster Zentrumslage erfolgreich und termingerecht und sicherte so den reibungslosen Arbeitsablauf. Darunter befanden sich ein neuer Windkanal für VW in Wolfsburg, die Sanierungen der Schattenbergschanze in Oberstdorf und des Olympiaturms in München sowie die gesamte Eingerüstung des Einkaufszentrums Sedelhöfe in Ulm. Nicht vergessen werden bei Schäfer aber auch kleinere Vorhaben, wie der Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern in der näheren Umgebung.

Anders ist die Situation an der Pfarrkirche Breitenthal. Hier bereitete die Verankerung des Gerüsts auf der Bergkuppe und die damit verbundene Statik den Schäfer-Fachleuten doch einige Herausforderungen. Dank des Einsatzes digitaler Planungsgrundlagen und mit BIM (Building Information Modeling) wurden in Breitenthal gleich zu Beginn alle an diesem Projekt beteiligten Verantwortlichen für Planung, Konstruktion, Ausführung und Verwaltung „vernetzt“. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war ein digitales Bauwerksdatenmodell, das in Deutschland noch kaum praktiziert wird.

Gebäudedaten werden mit Drohnen erfasst

„Im Verlauf dieses Prozesses entsteht ein Abbild mit den Maßen und Terminen des gesamten Bauvorhabens auf die alle Beteiligten Zugriff haben“, erklärt Planungsleiter Martin Wenrich, der zusammen mit Bauleiter Anton Werner das Projekt betreut hat. Das Fazit aus diesen Berechnungen: Der Aufbau wird beschleunigt, die Qualität erhöht und die Kosten bleiben transparent.

Für den Gerüstbauer Schäfer bedeutet dies, ihm stehen schon weit vor Baubeginn Modelle und Montagezeichnungen zur Verfügung, nach denen die Materiallisten für die Lagerlogistik passgenau erstellt werden. Dies setzt allerdings ein Facharbeiterteam voraus, das sich die Firma durch eigene Fortbildung selbst geschaffen hat. Für Breitenthal waren dafür von Drohnen aufgenommene Daten notwendig, die zusammen mit speziellen Maßangaben von Turm und Kirche einen dreidimensionalen Nachbau ermöglichten, der den Statikern und dem Architekten schon vor dem Gerüstaufbau zur Verfügung stand.

Solche Neuerungen und Erfordernisse funktionieren allerdings nur mit einer entsprechenden Logistik, ausreichend Gerüstmaterial, einem modernst ausgestatteten Fahrzeug- und Gerätepark und entsprechend geschultem Personal. So kann das heimische Unternehmen gegenüber den Mitbewerbern punkten.

Mannschaft und Logistik bei Gerüstbau Schäfer

Bei Schäfer gehören zu dieser „Mannschaft“ fünf Gerüstbaumeister, die den Einsatz von 30 Gerüstkolonnen zu je drei bis vier Mann verantworten. Davon sind 24 Sicherheitsbeauftragte, 32 befähigte Personen zur Gerüstfreigabe und 98 ausgebildete Ersthelfer. Die Fahrzeugflotte umfasst 35 Lkw, davon zehn 40-Tonner und fünf mit Kranaufbauten. 30 Mannschaftskombi bringen die Gerüstbauer täglich auf ihre Baustellen. Dort oder im Memmenhauser Zentrallager mit seinen 30 000 Quadratmetern Grundfläche stehen ihnen 31 Teleskopstapler oder 44 Materialaufzüge zur Verfügung.

Das Fazit daraus: Dank dieser qualifizierten Mitarbeiter aus zehn verschiedenen Nationen, ständigen Investitionen und konsequenter Digitalisierung hat sich das Unternehmen zu einem der größten Gerüstbauer in Bayern entwickelt. Die nahe Zukunft sieht gut aus.

Aktuell wird in München unter anderem der neue Mediencampus für den Fernsehsender Pro 7, aufgerüstet. Über seine Niederlassungen in München und Augsburg sowie der Zentrale in Memmenhausen befragt, bringt Firmenchef Martin Schäfer die Zukunftsausrichtung der Firma auf einen kurzen Nenner: „Wir sind immer pünktlich und zuverlässig für unsere Kunden da. Und dies mit ausreichender Menge Gerüstmaterial in modernster Form.“

