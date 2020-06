vor 9 Min.

Einfamilienhaus fängt Feuer

Die Krumbacher Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 3 Uhr zum Löscheinsatz bei einem Dachstuhlbrand in der Robert-Steiger-Straße aus.

Bei Dachstuhlbrand in Krumbach entsteht hoher Sachschaden. Schwangere Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Am frühen Sonntagmorgen hat der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Krumbacher Robert-Steiger-Straße Feuer gefangen. Gegen 3 Uhr morgens waren Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, ging in der Nacht zum Sonntag gegen 2.40 Uhr ein Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein, in dem mitgeteilt wurde, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brenne. Nach den ersten Angaben waren keine Personen mehr in Gefahr, da die Bewohner das Haus selbstständig verlassen konnten. Die umgehend verständigte Feuerwehr Krumbach, welche mit einer Stärke von 27 Mann anrückte, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass keine umliegenden Gebäude gefährdet wurden.

Personen wurden nicht verletzt, die schwangere Hausbewohnerin wurde, so die Polizei, vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen vor Ort hat der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Hierbei deutet laut Polizei „alles auf eine technische Brandursache hin, welche auch im Zusammenhang mit dem nächtlichen Unwetter stehen könnte“. Nach uns vorliegenden Informationen kam es infolge des Brandes in weiteren Häusern in der Robert-Steiger-Straße zu länger andauernden Stromausfällen. Hinweise auf eine Brandstiftung würden derzeit nicht vorliegen.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Memmingen unter Telefon 08331/1000 entgegengenommen. (zg)

