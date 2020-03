11.03.2020

Eingang zu Crucis-Kapelle ist den Räten zu lang

Kindergartenerweiterung in Ziemetshausen stößt an ihre Grenzen

Ein Bauantrag für eine Kapelle steht gewiss nicht alle Tage auf der Tagesordnung einer Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses des Marktgemeinderates. Ein Bürger möchte nahe der Kohlstattstraße am nordwestlichen Ortsausgang in Richtung der Gehrenwaldung eine Crucis-Kapelle errichten. Darunter versteht man ein kleines Sakralgebäude, dessen kreuzförmige Aussparung an der Südseite bei Sonnenschein den Schatten des Kreuzes nach innen projiziert und so ein Doppelkreuz entstehen lässt.

Der Bau soll knapp acht Meter lang und vier Meter breit sowie etwa vier Meter hoch sein und aus Natursteinen errichtet werden. Unbehagen löste bei den Räten der lange Zugang zur Kapelle mit mehr als 23 Meter aus, sodass sich das gesamte Monument über eine Länge von mehr als 30 Metern erstreckt. Während für die Kapelle selber allgemeine Akzeptanz vorherrscht, ist der Zugang den meisten Räten zu ausladend. Der Bauherr wird daher ersucht, diesen Eingang wesentlich kürzer zu planen. Unter dieser Prämisse wird der Bauantrag befürwortet und zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg weitergeleitet.

Durch die Vollauslastung der Kindertagesstätte „Märcheninsel“ ist eine Erweiterung der bestehenden Anlage unabdingbar. Der Marktgemeinderat hat dies bereits im vorigen Jahr beschlossen. Im Bauausschuss wurde nunmehr der Bauantrag zur Errichtung von temporären Ergänzungsräumen vorgelegt. Die beinhalten zwei Gruppenräume, einen Sanitär- und einen Personalraum sowie zwei Intensivräume. Temporär deswegen, weil man sich im Rat darüber einig ist, dass bei zu erwartendem weiterhin ansteigendem Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen die vorgesehene Erweiterung der bestehenden Baulichkeiten langfristig keine Lösung darstellt.

Der ab 2025 gesetzlich verankerte Anspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung wird weiteren Platzbedarf auslösen. Die vorhandene Grundstücksfläche ist für eine nochmalige Erweiterung dann nicht mehr aufnahmefähig.

So war man sich kürzlich in einer nichtöffentlichen Sitzung darüber einig, dass baldmöglichst eine neue Kindergarteneinrichtung geschaffen werden muss. Grundstücksverhandlungen dazu sind bereits in die Wege geleitet, so Bürgermeister Anton Birle.

Da eine Gemeinde die Trägerschaft für eine derartige Einrichtung nur dann ausüben sollte, wenn kein externer frei gemeinnütziger Träger gewonnen werden kann, ist man auch bereits auf der Suche nach einem Träger.

So geht man davon aus, dass der Bau der Kindertagesstätte wohl unter der Trägerschaft der Gemeinde erfolgen wird, für den Betrieb dann aber ein externer gemeinnütziger Träger gefunden werden kann. Dies wäre wünschenswert, um eine größere Unterschiedlichkeit der Betreuungsangebote zu erreichen.

Zunächst also wird es schnellstmöglich zur Erstellung der übergangsweisen Ergänzungsräume in einem Flachbau mit Pultdach kommen, zum neuen Kindergartenjahr im September sollen die Räume fertig sein. So lange noch muss man sich mit den momentan stark beengten Verhältnissen abfinden. Die Ausschussmitglieder haben die Planungen einstimmig angenommen, der Bauantrag wird zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg weitergeleitet. (vop)

