vor 35 Min.

Eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn gekommen

Ein 19-Jähriger streift ein entgegenkommendes Fahrzeug und kommt an der Hausmauer zum Stehen.

Auf die Gegenfahrbahn gekommen, Unfall Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 27.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Dorfstraße (B 16) in Wattenweiler. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Er streifte dabei den Pkw eines entgegenkommenden 32-Jährigen. Anschließend kam er an einer Hausmauer zum Stehen, welche ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher gab an, kurz eingeschlafen sein. Nach Rücksprache ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Sicherstellung des Führerscheins an, da der Verdacht eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung vorliegt, teilte die Polizei mit. (pm)

