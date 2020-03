vor 23 Min.

„Einwohnermeldeamt“ wird so leicht verständlich

Berufsintegrationsklasse der Berufsschule lässt sich von Bürgermeister Hubert Fischer vieles erklären und Kommunalpolitik wird dadurch weniger abstrakt. Welche Anregungen verstanden werden

Eine Berufsintegrationsklasse der Berufsschule Krumbach hat am letzten Tag vor der Schließung im Unterricht, der vom Beruflichen Fortbildungszentrum (bfz) Krumbach an der Berufsschule durchgeführt wird, den Krumbacher Bürgermeister Hubert Fischer besucht. Die Schüler werden neben dem Deutschunterricht im Bereich der Alltagskompetenzen gefördert.

„Einwohnermeldeamt“ und „Wohngeldantrag“ sind für junge Geflüchtete aus Afrika sehr abstrakte und schwierige Begriffe. Das Amtsdeutsch stellt ja auch für manchen Deutschen ein Buch mit sieben Siegeln dar. Wie sollen Jugendliche aus zugewanderten Familien damit zurechtkommen? Ein wenig anschaulicher und spannender macht ein Besuch im Rathaus die Sache. Besonders, wenn der Bürgermeister sich Zeit nimmt, den jungen Leuten aus China, Serbien und Syrien aus seinem Berufsalltag zu erzählen.

Die Stadtverwaltung hat mit der Berufsschule nichts zu tun? Das ist Landkreissache? Schade, die Schüler hätten da gern ein paar Beschwerden und Anregungen vorgebracht. Aber: nur Grund- und Mittelschule gehören zum Aufgabengebiet der Stadt. Bürgermeister Fischer schafft es spielend, den Schülern Berührungsängste zu nehmen und ihnen die Kommunalpolitik näher zu bringen. Es ist ihm merklich ein Anliegen.

Sie fühlen sich ermuntert, Fragen zu stellen. Was verdient denn so ein Bürgermeister? Ist die Stadt dafür zuständig, den Müll wegzuräumen, der am Bahnhof herumliegt? Auch die begleitenden Lehrer sind verblüfft als sie erfahren, dass die Stadt extra zwei Personen beschäftigt, die sich um den frei flottierenden Müll kümmern.

Fischer lässt durchblicken, dass gerade Schüler dafür sorgen könnten, diese Stellen einzusparen oder für andere sinnvolle Aufgaben zu nutzen. Der Wink wird verstanden. Ein dichterer Flexibus-Einsatz wäre natürlich auch schön, scheitert aber am Personalmangel. Es gibt zu wenig Busfahrer. Die beiden Lehrerinnen überlegen, ob sich da ein Nebenjob auftun könnte, falls die Schulen geschlossen bleiben. Aber momentan pausiert ja auch der Flexibus.

Es war ein lehrreiches und interessantes Gespräch für die Berufsintegrationsklasse, zum Abschied gab es viel Applaus. Anschließend war es im Unterricht fast mühelos möglich, den Schülern das Prinzip der Kommunalwahl zu erklären. (zg)

