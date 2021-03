vor 17 Min.

Eisdielen bieten Mitnahmeservice in Krumbach und Thannhausen an

Die Eisdielen in Krumbach und Thannhausen bieten einen Mitnahmeservice an. Besonders beliebt sind klassische Sorten wie Vanille und Schokolade.

Plus Sonne satt: Vor den Eisdielen in Krumbach und Thannhausen warten lange Schlagen. Die Geschäfte bieten einen Mitnahmeservice an, für Glücksmomente im Lockdown.

Von Marc Hettich

Lange Menschenschlangen sind in Pandemie-Zeiten außerhalb medizinischer Einrichtungen ein eher ungewöhnlicher Anblick. Seit zwei Wochen lässt sich dieses Phänomen aber in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße häufiger beobachten. Ob lebenslustiges Teenager-Duo, fröhlicher „Dreikäsehoch“ oder still vor sich hinlächelnder Familienpapa: Mit einem Eis in der Hand hat der Tag Struktur.

Vor der früher als Cortina bekannten Eisdiele Via del Gusto in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße versammeln sich viele große und kleine Eisfreunde. Massimo Speranza betreibt die Eisdiele zurzeit mit zwei Angestellten, die statt üblicherweise acht nur fünf Stunden täglich arbeiten. „Wir haben siebzig Prozent Umsatzeinbußen“, erklärt der Italiener. „Wir warten aber mal die Entwicklung ab. Wenn im Sommer hoffentlich mehr möglich ist, beschäftige ich auch wieder mehr Personal.“

Eiscreme im Lockdown: Die Klassiker sind in Krumbach besonders beliebt

Gegenwärtig sind die vielen Tische im Außenbereich aufgrund der Lockdown-Einschränkungen nicht zugänglich. Immerhin ist aber die Mitnahme von Eisspezialitäten möglich. Viele Krumbacher nehmen sich einen kleinen Becher mit und nutzen den nahen Stadtpark für einen Spaziergang. Welche Sorten sind denn derzeit besonders beliebt? „Klassiker wie Schoko, Vanille und Stracciatella… Und natürlich unsere Spezialität Cremino Pistazie“, verrät der Krumbacher Eis-Fachmann.

Ganz ähnlich ist das im Eiscafé Pillot in Thannhausen. Auch hier sind die klassischen Sorten sehr gefragt. Laut Inhaber Miguel Miranda funktionieren aber kreativere Geschmacksrichtungen ebenfalls – etwa ein Eis mit der fantasievollen Bezeichnung „Goldene Milch“. „Der Geschmack erinnert an eine Mischung aus Kurkuma und Ingwer“, beschreibt der Eisdielen-Betreiber die Kreation.

Studie zeigt: Bereits ein Löffel Eis löst Glückgefühle aus

Wie sein Krumbacher Kollege würde sich Miguel Miranda über die Möglichkeit freuen, bald wieder richtig loslegen zu dürfen. „Wir hoffen, dass wir vielleicht noch im März unsere Terrasse öffnen dürfen“, gibt er sich optimistisch. Darüber würden sich bestimmt auch seine Mitarbeiter freuen, die er in Kurzarbeit schicken musste.

Bereits 2013 haben Forscher des psychiatrischen Instituts in London mit einer Studie nachgewiesen, dass bereits ein Löffel Eis Glücksgefühle auslöst. Die Wissenschaftler konnten beobachten, dass Eis dieselben Zentren im Hirn anspricht, die auch bei einem Lottogewinn oder der Lieblingsmusik aktiv werden. Auslöser entsprechender Empfindungen ist das Zusammenspiel von Cremigkeit, Süße und Temperatur. Wer das selber empirisch überprüfen möchte, sollte die perfekt passende sonnige Frühlingskulisse nutzen, und sich bei Massimo Speranza oder Miguel Miranda ein cremiges Stück Glück abholen.

