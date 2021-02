vor 56 Min.

Eisplatte durschlägt Frontscheibe: 18-Jähriger nahe Neuburg verletzt

Einen gehörigen Schreck muss ein 18-Jähriger bei Neuburg bekommen haben, als eine Eisplatte durch die Windschutzscheibe seines Autos krachte. Dabei verletzte er sich.

Durch eine Eisplatte, die die Windschutzscheibe seines Autos durchschlagen hat, ist ein 18-Jähriger am Montag bei Neuburg an der Kammel verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2024 in Richtung Langenhaslach unterwegs.

Unfall bei Neuburg: Verursacher ist bislang unbekannt

Auf Höhe der Einmündung Kirchsteigstraße kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, löste sich vom Anhänger eine Eisplatte und prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens des 18-Jährigen. Die Scheibe zersplitterte hierdurch komplett. Der junge Mann wurde durch die umherfliegenden Splitter leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1000 Euro. Vom verursachenden Gespann ist nur bekannt, dass der Anhänger einen hohen Aufbau mit blauer Plane hatte. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen