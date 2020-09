11:40 Uhr

Elfjährige verletzt: Mädchen wird in Krumbach angefahren

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagabend in Krumbach von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei leicht verletzt.

Von einem Auto ist eine Elfjährige am Freitag in Krumbach erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Mädchen am frühen Abend in der Burgauer Straße an der Kreuzung zum Weihergraben an der dortigen Ampel über die Straße laufen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht in Betrieb.

Als die Elfjährige die Straße überquerte wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Dabei verletzte sie sich leicht. Für weitere Untersuchungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 450 Euro. (mn)

