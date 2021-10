Ein Schatzkästchen der Natur: Das Taubried bei Ellzee

Plus Das Naturschutzgebiet Taubried bietet wertvollen Lebensraum und soll aufgewertet werden. Eine Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzakteure entsteht.

Im südlichen Landkreis Günzburg, nahe Hilbertshausen, befindet sich ein wahres Schatzkästchen der Natur: Westlich angrenzend an die Günz erstreckt sich über rund 60 Hektar das Naturschutzgebiet Taubried. Ein Netzwerk aus Fachleuten kümmert sich jetzt darum, diesen Schatz zum Glänzen zu bringen und vor allem für die Zukunft zu erhalten. Wer möchte, kann das Gebiet dieses Wochenende bei einer Exkursion erkunden.