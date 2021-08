Ein "schwäbischer Tüftler" aus Ellzee ist neuer Obermeister der Metaller

Plus Die Ellzeer Firma des Metall-Innungsobermeisters Markus Eberle stellt Komponenten für Aufzüge her. Aber auch der Heizungsbereich und selbst das Thema Grillen spielen eine wichtige Rolle.

Rücknahme-Automaten oder ein neuer Edelstahl-Grill mit Gasbefeuerung: Allein diese Stichworte deuten an, dass Markus Eberle aus Ellzee in der Tat ein "schwäbischer Tüftler" ist. Seine Firma ist im Metall- und Maschinenbau ein erfahrener Problemlöser, der sich auf Komponenten für Aufzüge spezialisiert hat. Aber das Portfolio ist noch weit größer.