06:00 Uhr

Ellzee-Ichenhausen: Beeindruckender musikalischer Gleichklang

Die Spielgemeinschaft Ellzee-Ichenhausen und der Musikverein Wattenweiler begeistern mit ihrem Auftritt das Publikum.

Von Emil Neuhäusler

Die Spielgemeinschaft Ellzee-Ichenhausen als Gastgeber und der Musikverein Wattenweiler als Gast luden zu einem überaus kurzweiligen Gemeinschaftskonzert in die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen ein. Beide Blaskapellen zeichnete große Spielfreude aus. Überdies hatten die beiden Dirigenten Bernhard Preis (Wattenweiler) und Konstantin Eheim (Ellzee/Ichenhausen) mit einer gefälligen Mischung aus moderner und traditioneller Blasmusik genau den Geschmack des Publikums getroffen, was sich immer wieder in begeistertem Applaus äußerte.

Die Wattenweiler Musiker, die in der Friedrich-Jahn-Halle an diesem Abend ihr Debüt gaben, starteten mit „All Glory Told“, einer fantasievollen Komposition von James Swearingen. Instrumentales „Geraune“ gaben einleitend den Background zu Fanfarenstößen der Trompeten, bevor das ganze Orchester kraftvoll und in schöner Harmonie einsetzte. Beherrschte Rhythmuswechsel, stimmungsvolle Legati der Hörner und Klarinetten und sensibel intonierte Flötensoli vermittelten ein Gefühl von Leichtigkeit. In dieses Bild passten hervorragend die beiden Moderatoren Vanessa Jeckle und Markus Merk, die im Zwiegespräch, gewürzt mit Musikwitzen, den Inhalt der Vortragsstücke nahebrachten.

In „Schmerzende Riesen“ von Armin Kofler machte Dirigent Preis und seine diszipliniert agierende Kapelle mit einem Wechselspiel von majestätischen Passagen und bedrückender Elegie betroffen, über die durch die Klimaerwärmung dahinschmelzen Gletscher. Im sehr vielschichtigen Instrumenteneinsatz wurde die Bedrohung unserer Erde spürbar.

Hervorragend in Szene gesetzt

Bei der sich anschließenden „Polka ins Glück“ von Matthias Gronert war Schluss mit düsterer Stimmung. Warme Hörner und schmissige Trompeten standen für Glück und Spaß. Im Medley „Santiano“ von Hans-Joachim Rogoll wurden alle Stimmungen der Seefahrt und Piraterie eingefangen. Selbstbewusst wurden abschließend Stefan Schwalgins „Frank Sinatra Classics“ hervorragend in Szene gesetzt. Die Polka „Böhmisch klingt‘s am schönsten“ wurde vom Publikum gerne genutzt, im spiegelbegleitenden Klatschen Zufriedenheit und Gefallen auszudrücken.

Mit dem Falkenauer Marsch von Ernst Mosch eröffnete die Spielgemeinschaft Ellzee-Ichenhausen den zweiten Teil des festlichen Konzertabends. Die rund 40 Musikerinnen und Musiker zeigten von Anfang an Temperament. Forte ist bei Dirigent Eheim wirklich Forte, wobei aber niemals saubere Intonation vernachlässigt wurde und wenn sich die Kapelle zurücknahm, Raum für grazile Piani entstand. In „Alcatraz“ von Fritz Neuböck symbolisierten blecherne Töne, hohe Tempi und Beckenschläge die Gefängnisinsel, einsame Klarinetten und Flöten deren Abgeschiedenheit. Hervorragend gefiel die musikalische Performance der reitenden und tanzenden Indianer, untermalt von typisch monotonen Indianergesängen des Großteils des Orchesters, begleitet von Trommeln, Hölzern und Rasseln.

Die Solisten kreieren einen faszinierenden „Instrumententanz“

Ein Highlight war der Titelsong „Ich gehöre zu mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ von Simon Felder. Mit klarer, schöner und voller Stimme und hervorragend artikulierend sang sich Alexandra Jörg in die Herzen der Zuhörer. Die Kapelle begleitete sehr gefühlvoll im Hintergrund. Gefällige Solopassagen für das Schlagzeug hielt die Komposition „Fascinating Drums“ von Ted Huggens bereit. Mitreißend und packend agierten alle Register sowie die Solisten für Trompete und Saxophon und kreierten einen faszinierenden „Instrumententanz“.

Viel Freude bereitete die Kapelle dem Publikum mit der „80er KULT(tour) von Thiemo Kraas. Beeindruckend gelangen die Übergänge zwischen den einzelnen Titeln („Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“, „1000 und 1 Nacht“, „Sternenhimmel“ und Falcos „Rock Me Amadeus“) und das Umschalten in Lautstärke, Rhythmus und Tempo. Mit Ernst Mosch hatte die Spielgemeinschaft ihren Konzertteil begonnen, mit Ernst Mosch beendete sie ihn.

„Wir sind die Egerländer Musikanten“, sangen Petra Brombeck und Wolfgang Lambacher überzeugend im Duett. Als der sich anschließende riesige Applaus nicht enden wollte, beendete die Kapelle den abwechslungsreichen Konzertabend mit einem stimmungsvollen „Guten Abend, gut Nacht“.