Fünf Bauplätze: Wo in Stoffenried neues Bauland entsteht

Plus Planung für ein Gebiet im Ellzeer Ortsteil Stoffenried im Gemeinderat vorgestellt. Warum auf einen Wendehammer verzichtet wird.

Der Bedarf ist da: Im Osten von Stoffenried in Richtung Wiesenbach sollen fünf neue Bauplätze entstehen. „Es wird ein ruhiges Wohngebiet mit ländlichem Charakter“, erläuterte Diplom-Geograf Thomas Wiegand vom Ingenieurbüro Kling Consult die Zielsetzung.