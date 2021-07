Unfall an B16-Kreuzung in Ellzee

Zwei Verletzte und 25.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz nach einem Unfall in Ellzee.

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Ellzee am Freitagmorgen verletzt worden, außerdem gab es hohen Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, war eine 27-Jährige mit ihrem Auto auf der Hauptstraße von Ellzee in Richtung Ried unterwegs. Dabei musste sie die B16 geradeaus überqueren. An dieser Stelle gilt „Stopp, Vorfahrt gewähren.“

Zur selben Zeit fuhr eine 57-Jährige auf der vorfahrtsberechtigen B16 von Ichenhausen in Richtung Krumbach. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuginsassen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Feuerwehren Ellzee und Wattenweiler unterstützten bei der Unfallaufnahme. (AZ)