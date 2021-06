Was passiert mit der Ellzeer Bahnhofstraße?

Plus Warum der Gemeinderat die Entscheidung über die für Ellzee so bedeutende Bahnhofstraße verschiebt.

Soll die Bahnhofstraße in Ellzee geschlossen werden oder nicht? Obgleich die Beschlussfassung dazu auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ellzeer Gemeinderates stand, wurde sie verschoben. Der Grund: Die Mehrheit möchte sich noch einmal die Vor- und Nachteile durch den Kopf gehen lassen. „Das ist eine wichtige Entscheidung für Ellzee“, sagte Rat Roland Kling, der den entsprechenden Antrag gestellt hatte.