vor 52 Min.

Ellzee soll innerorts mehr bebaut werden

Gemeinde richtet Appell an Bürger, Bauland zu melden

In der Gemeinderatssitzung von Ellzee teilte Bürgermeisterin Schmucker mit, dass sie beabsichtige, einen Aufruf an alle Ellzeer zu richten mit der Bitte, im Innenbereich der Ortsteile Bauland zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde sei bereit zu kaufen oder an Bauwillige weiterzuvermitteln. Ganz im Sinne des Gemeinderates soll damit versucht werden, Baulücken zu schließen. Bürgermeisterin Schmucker betonte, dass natürlich alles auf Freiwilligkeit basiere.

Aufgrund von Klagen über streunende Hunde auf den gemeindlichen Friedhöfen sollen an den Haupteingängen Hunde-Verbotsschilder angebracht werden, war sich der Gemeinderat abschließend einig. (neu)

