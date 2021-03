vor 3 Min.

Englischkurs aus Mexiko: So digital ist die Vhs in Krumbach

„Die Krumbacher können künftig Englisch von einer Dozentin in Mexiko lernen“, freut sich Johanna Herold von der Volkshochschule Krumbach.

Von Marc Hettich

„Die Krumbacher können künftig Englisch von einer Dozentin in Mexiko lernen“, freut sich Johanna Herold von der Volkshochschule Krumbach. Die Englisch-Referentin Susanna Gabriel sei derzeit häufiger in Mexiko, könne aber von dort problemlos ihre Kurse online geben.

Möglich macht das der pandemiebedingte digitale Wandel, der auch vor der klassischen Bildungseinrichtung nicht haltmacht. „Wir wollen unser Online-Angebot ausbauen“, verrät die Vorsitzende. Dies sei nicht zuletzt dem Wunsch geschuldet, die Vhs-Klientel vor dem Coronavirus zu schützen. Recht erfolgreich war ein Vortrag zum Thema Resilienz über die Plattform Zoom im Februar. „Ich denke, im Herbst werden wir wohl verstärkt Hybrid-Angebote machen“, prognostiziert die 69-Jährige. Dabei handle es sich um eine Kombination aus Präsenzkursen, bei denen die Teilnehmer sich alternativ via Online-Video zuschalten können.

Viele neue Kurse an der Vhs in Krumbach

Wirft man einen Blick in die aktuelle Programmausschreibung auf der Website des Bürgerhauses, findet man nicht nur einen Spanischkurs und die „Familie in Fahrt“-Kooperationsvorträge, sondern interessanterweise auch mehrere Sportangebote – natürlich allesamt als Online-Variante. Los geht es am 16. März mit Hana Bayerlova und ihrem Kurs „In Bewegung bleiben – sanfte Gymnastik“. Die Referentin wird dabei von einer Webcam gefilmt, während sie die entsprechenden Übungen vormacht. „Wir müssen unsere Referenten motivieren, den digitalen Weg mitzugehen“, erklärt Johanna Herold. Angebote wie Tagesreisen oder die beliebte „Schmankerlrunde“ für Senioren seien derzeit nicht durchführbar. „Aber natürlich ist es besser, wenige Kurse online anzubieten, als das Programm komplett einschlafen zu lassen.“

Die Anmeldezahlen seien zwar überschaubar, das gehe aber gerade vielen Volkshochschulen so. „Die Höhe unserer Zuschüsse hängt davon ab, wie viele Kurse wir anbieten. Darum müssen wir natürlich auch ein wenig auf unsere Finanzen achten“, erläutert die pensionierte Lehrerin. „Zum Glück sind unsere Referenten nicht speziell von unseren Honoraren abhängig“, betont sie erleichtert.

Johanna Herold kennt auch die Vorzüge der Digitalisierung

Johanna Herold und ihr Team machen eine spannende Beobachtung: „Ältere Menschen interessieren sich sehr für unser Online-Angebot – häufig mehr als jüngeres Publikum.“ Woran liegt das? „Vor allem Eltern kommen mit der Mehrfachbelastung durch Homeoffice und Homeschooling schon sehr an ihre Grenzen. Ich kann gut verstehen, dass da die Motivation, abends noch einen Online-Kurs zu machen, nicht sehr groß ist“, zeigt sich die Vhs-Vorsitzende verständnisvoll.

Nächste Woche ist Johanna Herold selbst Teilnehmerin an einer Videokonferenz. Die Vorsitzenden der Volkshochschulen im Bezirk treffen sich von 9 bis 17 Uhr zum digitalen Austausch. Schmunzelnd stellt sie fest: „Das wird mich ganz schön fordern.“

Die Vorsitzende sieht aber auch die Vorzüge der Digitalisierung: „Online-Kurse sparen viel Zeit und Fahrtkosten. Im Gegensatz zum gedruckten Programm können wir in unserer Online-Ausschreibung problemlos Änderungen und Ergänzungen hinzufügen.“

Wer also gerne noch einen digitalen Kurs anbieten möchte, kann sich jederzeit in der Vhs-Geschäftsstelle melden.

Info: Anmeldung in der Vhs-Geschäftsstelle im Bürgerhaus unter der Telefonnummer 08282/9953800.

