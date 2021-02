vor 29 Min.

Enkeltrick: Betrügerin ruft mehrere Menschen in Krumbach an

Eine Betrügerin hat in Krumbach mehrere Menschen angerufen..

Erneut haben mehrere Menschen in Krumbach betrügerische Anrufe von einer unbekannten Frau bekommen. Die Polizei warnt vor der bekannten Masche.

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag mehrere Menschen in Krumbach angerufen und sich als Enkelin oder nahe Verwandte ausgegeben. Die Polizeiinspektion Krumbach warnt in diesem Zusammenhang vor einer Betrugsmasche.

Mehrere Anrufe in Krumbach: Menschen fallen nicht auf Betrug herein

Wie die Beamten mitteilen, versuchte die Anruferin das nahe Verwandtschaftsverhältnis vorzutäuschen, um an Geld zu gelangen. Als Notsituation wurde Geldnot wegen des Kaufes einer Wohnung vorgetäuscht. Das Geld wollten die angebliche Enkelin in bar abholen lassen. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche, sodass es der Polizei zufolge zu keinem Schaden kam. (zg)

