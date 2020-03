vor 38 Min.

Entfällt wegen Corona-Pandemie

Galerist Karlheinz Schoblocher vor dem Sternzeichen-Bild „Widder“ von Jerome Rodney, daneben eine „Stier-Skulptur“ von Roland Bögner, die bereits in der „Galerie am Wasserschloss“ zu sehen sind. Abgesagt wird nur die offizielle Eröffnung der Ausstellung, nicht aber die Schau selbst.

Vereine, Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen sagen Veranstaltungen ab

Folgende Vereine, Organisationen und Einrichtungen haben ihre Veranstaltungen abgesagt:

Aufgrund der landesweiten Schließungen von Kitas und Schulen haben auch sämtliche Sportfachverbände bis auf Weiteres den Spielbetrieb komplett eingestellt. Daher sagt auch der SV Münsterhausen alle sportlichen Angebote unter Beteiligung des Vereins ab. Es finden somit bis auf Weiteres in allen Abteilungen keine Gruppenangebote, keinerlei Training und kein Spielbetrieb statt.

Karlheinz und Ulrike Schoblocher haben die Eröffnung der Ausstellung in ihre Galerie am Wasserschloss in Krumbach am Sonntag, 22. März, abgesagt. Die Ausstellung der Bilder von Künstler Jerome Rodney, Offingen und der Skulpturen von Roland Bögner, Burgau, zum Thema „Sternzeichen“ ist bereits aufgebaut, die offizielle Eröffnung wird nun aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. (Die Öffnungszeiten: freitags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr, sonntags 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung Telefon 0170/3213356).

Die Bürgerversammlung am Montag 30. März wird abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben.

In Wiesenbach wird die Bürgerversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Alpenverein Krumbach teilt mit, dass die Kletterhalle ab sofort geschlossen ist und auch der Zugang mit der Chipkarte nicht mehr möglich ist.

Sämtliche Termine wie Stammtisch oder Jahreshauptversammlung verschiebt der Heimatverein Krumbach bis auf weiteres. Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Auch das Krumbacher Kino bleibt ab Dienstag, 17. März, bis auf Weiteres geschlossen. Gleiches gilt auch für das Biigz in Günzburg.

Der Vorstand des Günztal-Seniorenclubs Vorstandschaft hat beschlossen, den für Donnerstag, 19. März, im Gasthaus Keller in Seifertshofen vorgesehenen Günztal-Senioren-Nachmittag zu stornieren. Der nächste Günztal-Senioren-Nachmittag ist für Donnerstag, 16. April, in Wattenweiler vorgesehen. Ob dieser stattfinden kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die Jahreshauptversammlung der Musikvereinigung Memmenhausen, die am morgigen Mittwoch, 18. März im Musikerheim Memmenhausen stattfinden sollte, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Aufgrund der allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen sagt der Theaterverein Wiesenbach alle Aufführungen des Stücks „Das Paradies ist anderswo“ ersatzlos ab.

Der für Dienstag, 24. März, im Gasthof Adler in Balzhausen vorgesehene Vortrag des VdK-Ortsverbandes Balzhausen zum Thema „Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung“ fällt aus. Es ist vorgesehen, diese Veranstaltung im Oktober dieses Jahres nachzuholen.

Der Vorstand des Vereins „Liebe sei Tat Thannhausen“ teilt mit, dass die für Dienstag, 24. März, im Pfarrheim Thannhausen geplante Mitgliederversammlung auf einen späteren, noch zu bestimmenden, Zeitpunkt verschoben wird.

Seine für Donnerstag, 19. März, geplante Jahreshauptversammlung sagt der TSV Langenhaslach ab.

Der Obst- und Gartenbauverein Krumbach sagt seine für Donnerstag, 19. März, geplante Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit ab.

Die für Freitag, 20. März, angesetzte Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach in Edelstetten wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Josefsfest in Freihalden findet in diesem Jahr nicht statt. Der Gottesdienst wird aber um 10 Uhr in der Pfarrkirche „Mariä Verkündigung“ gefeiert.

Ab sofort finden bis Ostern keine Übungsstunden der Herzsportgruppe Krumbach statt. Die für Donnerstag, 26. März, terminierte Jahreshauptversammlung wird ebenfalls bis auf Weiteres verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Vorstand der Musikvereinigung Ziemetshausen hat entschieden, die für Sonntag, 22. März, geplante Jahreshauptversammlung zu verschieben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig mitgeteilt.

Der Obst- und Gartenbauverein Waltenhausen verschiebt seine für Donnerstag, 19. März, angesagte Jahreshauptversammlung. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben.

Der Verein „Christen im Beruf“ hat beschlossen, seinen Vortragsabend am Freitag, 27. März, im „Grünen Baum“ in Niederraunau abzusagen. Der nächste Vortrag ist für Freitag, 18. September terminiert.

Die Gartenfreunde Thannhausen verschieben ihre Jahreshauptversammlung, die am Freitag, 27. März, stattfinden sollte, auf später. Der genaue Termin wird den Mitgliedern noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Sowohl das Kaffeekränzchen als auch das Jagdessen der Jagdgenossenschaft Ebershausen, beides angesetzt für Samstag, 21. März, werden verschoben, ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Das für Montag, 6. April, vorgesehene Senioren-Schützen-Treffen in Ziemetshausen fällt nach Mitteilung des Veranstalters aus.

Gleich zwei Veranstaltungen sagt die Schlossbrauerei Autenried ab: Das für Sonntag, 5. April geplante Brauereihoffest mit Oldtimertreffen und das Trachtenerwachen am Freitag, 3. April. (zg)

