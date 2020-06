vor 13 Min.

Entlaufene Damhirsche toben sich auf dem Neuburger Friedhof aus

Plus Ausgebüxte Damhirsche sorgen für Ärger auf dem Neuburger Friedhof. Sie wieder einzufangen, ist gar nicht so einfach. Welche Lösung jetzt helfen soll.

Von Dieter Jehle

Damhirsche sorgen derzeit für mächtig Ärger in Neuburg. Sie büxten aus dem Gehege beim Schloss aus. Dort hat ein umgestürzter Baum den Zaun beschädigt und umgedrückt. Die Tiere nutzten die Gunst der Stunde und schwelgen jetzt in Freiheit. Drei davon sind in letzter Zeit des Öfteren auf dem Neuburger Friedhof „zu Gast“. Zum Ärgernis vieler Grabbesitzer: Sie beschädigen die Gräber, reißen die Bepflanzungen heraus und hinterlassen auf den Wegen ihren Kot.

Im Marktrat berichtete Bürgermeister Markus Dopfer von einigen massiven Beschwerden von Bürgern. „Wir sind nicht untätig und schauen auch nicht zu“, versicherte der Rathauschef. Doch seien ihm die Hände gebunden, auch wegen des Jagdgesetzes. Er stehe in Kontakt mit dem Landratsamt. „Der Abschuss ist nicht erlaubt, da von den Tieren keine Gefahr ausgehe“, so Dopfer. Zudem befinde man sich im innerörtlichen Bereich. Ein weiterer Grund ist, dass derzeit Schonzeit für die Tiere ist und einige auch trächtig sind. Dopfer spricht von einem „unglücklichen Zustand“. Auch er selbst sei von den Beschädigungen betroffen.

Grabbesitzer schützen auf dem Friedhof in Neuburg die Gräber mit Netzen vor Rehen. Bild: Dieter Jehle

Kann ein Tierarzt die Damhirsche in Neuburg betäuben?

Derzeit werde geprüft, ob die Tiere über einen Tierarzt betäubt werden können. Im Austausch stehe er auch mit der Schlossherrin Gabriela Baumann. Auch sie bedauere die Angelegenheit. Die Tiere ließen sich aber nicht so einfach einfangen. „Von Seiten der Schlossherrin ist geplant, den Zaun weiter zu öffnen und sozusagen ein Gehege im Gehege zu errichten und dorthin die Tiere zu treiben“, so Dopfer. Doch das sei nur ein Versuch. Ob es gelingt, bleibe abzuwarten.

Die Geschichte des Schlosses in Neuburg an der Kammel 1 / 6 Zurück Vorwärts Johann Christoph I. Vöhlin von Frickenhausen ließ von 1562 bis 1567 in Neuburg/Kammel eine neue Schlossanlage im Renaissancestil anstelle der alten mittelalterlichen Burg errichten.

Im Jahre 1754 siedelte Johann Joseph von Vöhlin nach Neuburg über. 1785 fiel die Herrschaft Neuburgs an seine Töchter Theresia, verheiratete Kornritt, und Anselmina, Stiftsdame in Remiremont (Frankreich). Mit dem Tode Theresias im Jahr 1816 starb das Geschlecht der Vöhlins aus.

Das 1816 heimgefallene Lehen verlieh die bayerische Krone 1817 an Johann Adam Freiherr von Aretin, Herr auf Schloss Haidenburg in Niederbayern, für seine Verdienste. Die Aretins besaßen Schloss Neuburg bis 1984.

1984 erwarb die Neuwog Provolar Gesellschaft aus München den Schlossbesitz und wollte dort Eigentumswohnungen errichten. Die Firma ging in Konkurs.

1988 kaufte es der Landsberger Architekt Michael Siegfried Taatz, führte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich durch und erhielt dafür die Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern.

Zehn Jahre später ersteigerte der Günzburger Geschäftsmann Kai-Peter Baumann den ehemaligen Adelssitz und etablierte es als „Eventlocation“. Seine Frau Gabriela will das Schloss Neuburg nach seinem Tod im April 2020 in dieser Weise fortführen.

Einige Grabbesitzer haben bereits gehandelt und über die Gräber Netze gespannt. Die meisten der ausgebrochenen Tiere „lagern“ derzeit auf den Feldern und Wiesen rechts und links der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuburg und Wattenweiler auf Höhe der Linde. Es dürften cirka 20 Tiere sein.

Damhirsche spazierten schon durch Neuburg

Scheu kennen sie kaum, einige von ihnen spazierten bereits durch den Ort. Allerdings wagten nicht alle Tiere den Schritt in die Freiheit. Sie sind weiterhin im Schlossgehege eine willkommene Attraktion für Spaziergänger und Schlossbesucher. Dopfer stellte klar, dass für eventuelle Schäden nicht der Markt Neuburg aufkomme.

