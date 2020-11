vor 51 Min.

Entscheidende Phase für Wohnungen am Mühlweg in Balzhausen

In Balzhausen könnten bald neue Wohnungen entstehen.

Plus Architekt Gerhard Glogger stellt dem Gemeinderat Balzhausen einen neuen Bebauungsplan für die „Wohnbebauung am Mühlweg“ vor. Was dieser vorsieht.

Von Karl Kleiber

Da sich Landratsamt, Bauherr und Gemeinde nicht einig waren, ob sich das geräumige Gebiet „Am Mühlweg“ im Südwesten von Balzhausen im Innen- oder im Außenbereich befindet, hat der Gemeinderat seine Zustimmung für eine Bebauung nicht erteilt. Nun ging das planende Architekturbüro Glogger aus Balzhausen mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen neuen Weg. Die Aufstellung für einen solchen Plan wurde, wie berichtet, in der Oktober-Sitzung einstimmig gefasst. Bei der jüngsten Sitzung musste sich der Gemeinderat nun wieder einmal mit der seit Ende 2019 geplanten Bebauung „Am Mühlweg“ von Balzhausen befassen.

Um dem Bauherrn die Realisierung seiner drei Wohnprojekte mit Nebengebäuden samt Außenanlagen zu ermöglichen, hatte Gerhard Glogger nun im neuen Bebauungsplan Voraussetzungen geschaffen und dem Gremium erklärt. Einstimmig wurde der Entwurf gebilligt und die VG-Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Um das Ganze zu verdeutlichen, zog Bürgermeister Daniel Mayer ein kurzes Resümee über das geplante Projekt: Es war bereits Anfang des Jahres 2020 ein Bebauungsplan aufgestellt, der an verschiedenen Stellen gescheitert sei. Die Bezeichnung „Wohngebiet am Mühlweg“ war rechtlich nicht haltbar, der Name „Mischgebiet“ war nicht genehmigungsfähig, deshalb wird im neuen Bebauungsplan weder ein Wohn- noch Mischgebiet deklariert.

Wohnungen am Mühlweg in Balzhausen: Räte stimmen zu

Der Geltungsbereich des Plans sei gleichgeblieben. Er beziehe sich jetzt aber ausschließlich auf die drei geplanten Wohngebäude. Zudem wird lediglich auf die tatsächlichen Begebenheiten wie Landwirtschaft, Emissionen und Lärmaufkommen hingewiesen. Das Projekt ist in drei Bauphasen geplant, diese bilden die Grundlage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, schloss Mayer.

Da die Ratsmitglieder bei der Ladung zur Sitzung den Vorentwurf des Planes bereits in Schriftform erhalten hatten, konnte der Architekt auf detaillierte Erläuterungen der Satzung verzichten. Er streifte nur wichtige Punkte, die bereits in der vorhergehenden Fassung festgehalten waren.

Auf eine eigene Ausgleichsfläche, so Glogger, kann verzichtet werden, denn diese ist dann in der geplanten Streuobst- und Blumenwiese auf dem Baugrundstück bereits integriert. Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes besteht darauf, dass dort acht heimische Hochstamm-Obstbäume gepflanzt werden. Die Blumenwiese ist zweimal im Jahr zu mähen. Das Mähgut kann grün verfüttert oder als Heu und Silage genutzt werden und darf nicht auf dem Grundstück gelagert sein.

Glogger habe bereits die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden sowie Träger öffentlicher Belange vorbereitet und eine Liste mit 31 Adressen erstellt, um das Verfahren auf den Weg zu bringen und zu beschleunigen. Die Ratsmitglieder stimmten dem Bebauungsplan einheitlich zu.

