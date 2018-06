vor 45 Min.

Er hat an einer besseren Welt mitgebaut

Hans-Dieter Srownal (rechts) und sein Nachfolger Michael Winter. Im Hintergrund lässt sich die Entwicklung in der Betreuung von Menschen mit Behinderung nachvollziehen. Während vor 50 Jahren die Menschen noch in großen Gemeinschaftsschlafsälen schliefen, kamen vermehrt kleinere, weltlich betreute Wohngruppen. In den vergangenen Jahren wuchs die Zahl der Außenwohngruppen. Die bunten Tinyhouses, die erst vor Kurzem in Ursberg gebaut wurden, bieten noch mehr Privatsphäre.

Hans-Dieter Srownal gibt den stellvertretenden Vorstandsvorsitz im Ringeisen-Werk an Michael Winter ab. Mit den prägenden Ideen aus seiner Jugendzeit hat er mitgewirkt, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Von Stefan Reinbold

Der 5. Juni ist im Leben von Hans-Dieter Srownal ein prägendes Datum, der Tag, an dem Robert Kennedy erschossen wurde. Als die Schüsse im Jahr 1968 auf den Bruder des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy fielen, war der scheidende stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Ringeisenwerks gerade einmal 14 Jahre alt. Doch schon in diesen jungen Jahren hatte der smarte Senator des US-Bundesstaats New York den jugendlichen Srownal in seinen Bann gezogen. Srownal zieht ein orangefarbenes Taschenbuch mit dem Konterfei Kennedys aus seiner Tasche. 1967 hatte Kennedy seine politischen Visionen von der Beendigung der Rassendiskriminierung und einem Weg aus dem Vietnamkrieg in der „Suche nach einer neuen Welt“ formuliert. „Die 60er Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs“, erinnert sich Srownal. Doch zum Ende der Dekade habe sich vieles zum Schlechten gewendet. Die USA verstrickten sich in den immer brutaler geführten Vietnamkrieg. „Mich hat interessiert, wie man aus diesem Schlamassel wieder heraus kommt“, sagt Srownal. Die frischen Gedanken Kennedys hatten ihn in dieser Hinsicht fasziniert. Die Seiten des Büchleins sind schon vergilbt, doch die darin festgehaltenen Ideen seien noch immer aktuell und nötiger denn je. „Wenn ich mir jetzt die Welt anschaue – ein Präsident Trump spricht nicht von der Suche nach einer besseren Welt.“

Srownal hatte damals beschlossen, an der Verbesserung der Welt mitzuwirken. 1954 in Altenmünster bei Zusmarshausen geboren und mit zehn Jahren nach Krumbach gezogen, engagierte er sich in der Lokalpolitik und brachte es immerhin bis in den Landesvorstand der Jungen Union. Über die JU kam es auch zu ersten Berührungspunkten mit Ursberg, als die Jungpolitiker gelegentlich mit den in Ursberg betreuten Menschen zu Ferienmaßnahmen aufbrachen. Wie Kennedy, der ein überzeugter Katholik war, sei auch er im Glauben aufgewachsen. So war es Srownal wichtig, an einem Ort zu arbeiten, an dem der christliche Glaube gelebt wird. Zunächst hatte er sich in Ursberg auf eine Stelle beworben, die nicht unbedingt zu seinem Profil als „frisch gebackener Volkswirt“ gepasst hatte, erinnert sich Srownal. Nach dem Bewerbungsgespräch mit der Generaloberin, Generalvikarin und Superior sei ihm damals gesagt worden, man würde auf ihn zukommen, wenn es eine passende Stelle gäbe. Srownal rechnete nicht damit, doch schon bald meldete sich der Superior Helmut Mayr und fragte ihn, ob er mithelfen wolle, die Verwaltung des Ringeisen-Werks zu modernisieren.

„Das war eine ganz andere Welt damals, als mich an meinem ersten Arbeitstag am 1. Oktober 1978 die damalige Generaloberin Schwester Redempta Brunner in Empfang nahm“, sagt Srownal. Ihm wurde Schwester Emilie als Sekretärin vorgestellt. Einen Schlüssel für sein Büro brauche er nicht, wurde ihm signalisiert. Wenn er am Morgen beginne, sei Schwester Emilie schon da und wenn er gehe, bleibe die Schwester. Damals lebten die Schwestern oftmals auch in ihren Arbeitsräumen. Beim Rundgang durch das Werk fielen Srownal die Schlafsäle auf, in denen bis zu 15 Menschen mit Behinderung gemeinsam schlafen mussten. Die Schwestern hatten in der Regel noch ein getrenntes Abteil. „Außerhalb von St. Angelina gab es keine weltlichen Mitarbeiter. Und es gab unsichtbare Mauern um Ursberg herum“, sagt Srownal. Sie einzureißen, hatte sich der junge Verwaltungsleiter mit zur Aufgabe gemacht. „Da war noch sehr, sehr viel zu tun. Ich fand das spannend, mitzubauen an einer besseren Welt für Menschen mit Behinderung“, sagt Srownal. In der Tat hat sich in dieser Hinsicht in den vergangenen 40 Jahren viel verändert. Als „epochalen Fortschritt“ bezeichnet Srownal die Entwicklung, dass Menschen mit Behinderung heute eine Wahlmöglichkeit haben und dass die Menschen heute nicht mehr an den Ort Ursberg kommen müssen, sondern die Hilfe zu ihnen kommt. Ein Durchbruch war für Srownal daher die Gründung der Stiftung, die maßgeblich auf die Initiative der Generaloberin Schwester Evangelista zurückgeht. Nach Jahren der Stagnation war dies die Voraussetzung für neuen Schwung. Ab dem Jahr 2000 und erst recht ab 2004 mit Direktor Walter Merkt an der Spitze des Ringeisen-Werks habe die Einrichtung eine unglaubliche Dynamik erfasst. Zahlreiche Außenstellen und Wohngruppen in ganz Bayern wurden geschaffen. Die Mitarbeiterzahl verdoppelte sich von rund 2000 um das Jahr 1990 auf inzwischen gut 4200. „Das war eine super Zeit, auch wenn’s sehr, sehr anstrengend war“, fasst Srownal die Jahre in Ursberg zusammen. Seinem Nachfolger, Michael Winter, hinterlässt er ein gut bestelltes Feld. Als Personalleiter hat der 31-jährige Winter seit 2013 schon wertvolle Erfahrungen sammeln können.

Beim Rückblick Srownals überwiegt die Dankbarkeit. Vor allem die Begegnungen mit den Menschen und den Mitarbeitern, den Schwestern und den Betreuten werde er vermissen. Doch er freue sich auch auf die Zeit, die vor ihm liegt. Walter Merkt habe ihm ein schönes und zugleich passendes Bild mit auf den Weg gegeben: Das Ringeisen-Werk sei wie ein rasender Zug, der irgendwann an einen Punkt komme, wo er, Srownal, bei voller Fahrt abspringt, während der Zug einfach weiterfährt. Den Absprung hat Srownal bereits am Mittwoch vergangener Woche gewagt. Er sei gut gelandet und freue sich, dass der Zug in Form einer Abschiedsfeier am morgigen Freitag gewissermaßen eine Ehrenrunde um ihn drehe, wobei ihm alle noch einmal durch die Fenster zuwinken.

