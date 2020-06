vor 2 Min.

Er ist Mr. Taekwondo: Heinz Gruber über seine Karriere und seine Ziele

In einer ehemaligen Autowerkstatt hat Heinz Gruber seit einem Jahr seine Taekwondo-Schule in Krumbach. Hier unterrichtet er Schüler vom Kindes- bis zum Rentenalter. Anlässlich seines 70. Geburtstags sinniert er darüber, die Leitung seiner Schule langsam in andere Hände zu übergeben.

Plus Heinz Gruber hat den koreanischen Kampfsport in der Region und in Deutschland groß gemacht – auch als Funktionär wider Willen. Ein Gespräch mit dem Großmeister.

Von Alexander Sing

Herr Gruber, Sie haben vor über 50 Jahren mit Taekwondo angefangen. Zu der Zeit war dieser Kampfsport in Europa völlig unbekannt. Wie kommt ein junger Metzger aus dem kleinen Städtchen Krumbach auf die Idee, einen koreanischen Kampfsport zu lernen?

Gruber: Ich war schon immer sportbegeistert. 1966 habe ich dann eine Werbung gesehen, da hieß es „Beste Selbstverteidigung der Welt. Koreanisches Karate“. Taekwondo kannte keiner, also hat man es so genannt. Ich habe mir das angeschaut und dann angefangen, bei Jakob Beck in seinem Keller in Burgau. Er ist einer der Visionäre in Sachen Kampfsport gewesen, im weiten Umkreis. Später bin ich dann auch einmal die Woche nach München gefahren und habe dort bei einem koreanischen Meister trainiert.

Und es hat sie so begeistert, dass sie es auch anderen beibringen wollten?

Gruber: Nur zwei Jahre später habe ich angefangen, im Saal beim damaligen Hirschwirt selber Unterricht zu geben, unter anderem mit meinem Bruder. Ich bin auch immer wieder irgendwo hingefahren, wo ein Meister war, von dem ich dachte, dass ich etwas lernen kann.

Heinz Gruber eröffnet schnell Kampfschulen im Allgäuer Raum

Das ist ein ziemlicher Zeitaufwand für ein Hobby.

Gruber: Kann man sagen. Ich hatte ja 1980 die Metzgerei von meinem Vater übernommen. Ich habe dann aber irgendwann bemerkt, wie groß die Nachfrage ist. Was Kampfsport anbelangt, gab es hier fast nichts. Alle, die das kommerziell machen wollten, haben sich auf Großstädte konzentriert. Also haben mein Bruder und ich gesagt, wir gehen in die mittleren Städte, haben Studios in Memmingen, Mindelheim, Babenhausen und Bad Wörishofen aufgemacht. Damals wie heute ist es doch so: Es kommt drauf an, wie man die Leute, die sich interessieren, motivieren und begeistern kann für eine Sportart.

Mit einem Sprung über acht Personen hinweg ein Brett zertreten, solche Kunststücke aus seiner Anfangszeit im Taekwondo macht Heinz Gruber heute nicht mehr. Dafür beherrsche er heute die verschiedenen Techniken viel besser, sagt er. Bild: Sammlung Gruber

Offensichtlich können Sie das, sonst hätten Sie nicht immer mehr Schulen eröffnen können. Dabei wird bei Ihnen ja vor allem Technik gelehrt, weniger der Zweikampf.

Gruber: Die Technik ist die Grundlage für den Wettkampf. Wer nicht täglich die Basics trainiert, hat keinen Erfolg. Man kann lernen, wie die Techniken funktionieren. Aber nur, wer sie täglich übt, der kann sie auch. Es ist nicht der Talentierte der Erfolgreiche, sondern der, der ein bisschen Talent hat und ausdauernd ist. Das haben unsere Schüler aber. Es kommen weniger als früher, das Sportangebot ist ja viel größer als früher. Aber die, die zu uns kommen, bleiben in der Regel lange.

Nach der Wende brachte Heinz Gruber Taekwondo nach Sachsen

An 13 Standorten wird heute trainiert, teils unter der Führung Ihres Bruders Reinhold, teils unter Ihrer Führung. Wann haben Sie gemerkt, dass das mit dem Taekwondo nicht mehr nebenher geht?

Gruber: Das habe ich sehr schnell gemerkt. Eigentlich habe ich das meiner Frau, meiner Schwester und meinem Bruder zu verdanken, die mitgearbeitet haben. So ging es viele Jahre gut. Nach der Wende habe ich sofort in Chemnitz eine Schule und einen Verein gegründet und das auf zwölf Standorte ausgebaut. Ich bin teilweise nach der Arbeit in der Metzgerei mittags nach Sachsen gefahren und habe dann bis 22 Uhr jede Stunde in einer anderen Stadt Training gegeben. Das hat mich ziemlich mürbe gemacht. Mit 50 wollte ich die Metzgerei aufgeben und nur noch Taekwondo machen. Das war mein Ziel. Am Ende war ich zwar 55 bei diesem Schritt, aber es war ab da wesentlich leichter für mich. Und ich habe viele von mir eröffnete Schulen auch wieder abgegeben, sobald der erste Schwarzgurt aus diesen Reihen erwachsen war.

Im Schulzentrum Krumbach findet regelmäßig ein Bundesbreitensportlehrgang statt. Bild: Ernst Mayer (Archiv)

Langweilig wurde es aber nicht. Zu der Zeit sind Sie als Funktionär im Taekwondo immer weiter aufgestiegen.

Gruber: Ich war zunächst im bayerischen Verband zwei Mal Präsident, immer aus Notlagen heraus. Der Verband war am Boden und ich wurde vom Gericht als kommissarischer Geschäftsführer eingesetzt. Aber das war zur damaligen Zeit nicht meine Passion, ich wollte sportlich was bewegen. 1998 wurde ich Bundesprüfungsreferent und 2002 dann Präsident der Deutschen Taekwondo Union.

Gruber: "Ich bin nicht der, der versucht, es anderen recht zu machen"

Klingt nach einer steilen Funktionärskarriere.

Gruber: Es war immer nur nebenbei. Es war niemals mein Ziel, Funktionär zu werden. Es wurde aus der Not geboren, es war niemand anderer da, der es hätte machen können. Warum auch immer wurde ich dann Vizepräsident in Europa und war auch Mitglied im Weltvorstand für über zehn Jahre. Ich wollte das nie werden – ich wurde es. Ich dachte mir dann: Der Sport hat mir viel gegeben, jetzt muss ich auch was zurückgeben.

Heinz Gruber im Jahr 2008 bei Großmeister Kyu-Hyun Lee in Korea mit (von links) Heinrich Magosch, Günther Sonner, Reinhold Gruber und Erwin Buchner-Scherr. Bild: Sammlung Gruber

Was haben Sie dem Sport denn gegeben in dieser Zeit?

Gruber: Ich habe immer versucht, auf internationaler Ebene meinen Verband nach vorne zu bringen. Wenn der Verband einen guten Namen hat, ist es auch für die Sportler gut. Wir hatten zwei Europameisterschaften, die German Open in Hamburg mit 1300 Sportlern. Ich habe 2003 die Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen mit 130 Nationen ausgerichtet, wir hatten alle verfügbaren Betten gebucht. So ein Event hat es nach meiner Zeit nicht mehr gegeben. Trotzdem, der geborene Funktionär war ich nicht. Ich bin nicht der, der versucht, es anderen recht zu machen. Das ist als Funktionär nicht immer gut, das musste ich auch lernen.

Gruber will in Korea noch die Prüfung zum neunten Dan ablegen

Aber der Erfolg spricht für Sie.

Gruber: Du musst Entscheidungen treffen, die nicht immer jedermanns Geschmack sind. Wenn du das nicht machst, geht nichts vorwärts. Du musst demokratische Entscheidungen akzeptieren, aber du musst auch Impulse setzen. Eine Demokratie funktioniert niemals ohne eine gewisse Diktatur. Du musst versuchen, dir eine Mehrheit zu verschaffen. Die Leute sind nicht immer deiner Meinung. Du musst versuchen, dass sie deine Meinung annehmen, dann vertreten und dafür stimmen.

Das ist Taekwondo 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Sportart Die ab 1945 in Korea entstandene Kampfsportart Taekwondo entwickelte sich aus dem japanischen Karate, mit dem es bis heute eng verwandt blieb. Als Turniersport präsentiert sich Taekwondo heute hauptsächlich in den Disziplinen Vollkontakt-Wettkampf (seit 2000 olympisch) und Formenlauf.

Weltverbände Die beiden konkurrierenden Weltverbände sind die 1966 gegründete ITF (International Taekwondo Federation) mit Sitz in Wien/Österreich und die seit 1973 bestehende WT (World Taekwondo; bis 2017 WTF – World Taekwondo Federation) mit Sitz in Seoul/Südkorea. Das Internationale Olympische Komitee hat die damalige WTF 1980 als Dachverband anerkannt.

Taekwondo in Deutschland Die Deutsche Taekwondo-Union (DTU) mit Hauptsitz in München ist dem WT und dem Deutschen Olympischen Sportbund angegliedert. Unter dem Dach der DTU sind 18 Landesverbände, 850 Vereine und mehr als 55 000 Sportler versammelt. Mitgliederstärkster Verein der DTU ist der TC Donau-Lech-Iller mit ungefähr 1000 Taekwondoin. Offizieller Vertreter der ITF in Deutschland ist die International Taekwondo Federation Germany (ITF-G) mit Sitz in Marburg. Zudem gibt es eine ITF-D, die ihren Sitz in Köln hat sowie eine NAG in Gladbeck, die sich von der ITF-D abgespalten hat.

Die Günzburger Schulen Die beiden Hauptrichtungen des Taekwondo decken in Günzburg die Sportschulen von Günter Sonner (Formen) und Mustafa Gürel (Vollkontakt) ab.

Gürtel Ursprünglich gab es lediglich vier Gürtel in den Farben der südkoreanischen Fahne (weiß, blau, rot, schwarz). Inzwischen fächert sich das Spektrum in Deutschland in sechs Farben und fünf Übergangsformen auf. Der Schwarze Gürtel ist den Meistern vorbehalten. Innerhalb der Meisterklasse gibt es Abstufungen vom 1. bis zum 9. Dan. Der 10. Dan wird ehrenhalber verliehen.

Gibt es denn nach 70 Jahren, davon 54 mit Taekwondo, noch etwas, das Sie erreichen wollen?

Gruber: Natürlich. Im kommenden Jahr möchte ich in Korea die Prüfung für den neunten Dan ablegen. Den habe ich bisher nur in Deutschland. Dafür trainiere ich jede Woche mehrmals und halte mich körperlich fit. Wenn man so viel selbst Training gibt, ist es schwer genug, auch für sich selbst die Zeit zu finden. Da muss ich ja die Schüler beobachten. Wenn ich für mich selbst trainiere, brauche ich auch jemanden dabei, der das Level hat. Deshalb trainiere ich oft mit meinem Bruder, mit Heinrich Magosch und mit Günther Sonner vom TC Donau-Lech-Iller.

Gruber will die Leitung seiner Schulen nach und nach abgeben

Wie hat sich Ihr Sport denn verändert in den vergangenen Jahrzehnten?

Gruber: Es ist alles sehr schnell geworden. Wenn heute einer deutsche Spitze sein will, dann ist er so schnell, wie früher die absolute Weltspitze. Der Sport ist so rasant geworden, dass der Zuschauer die Techniken oftmals gar nicht erkennt. Das geht auch für die Kampfrichter nur noch mit technischer Unterstützung.

Sie hatten sich eine Frist gesetzt, bis wann Sie Ihre Metzgerei betreiben wollen. Gibt es so eine Frist auch fürs Taekwondo?

Gruber: Aufhören möchte ich, solange ich lebe, nicht. Solange ich gesund bin, möchte ich weiter machen – im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die Trainertätigkeit und die Leitung der Schule möchte ich nach und nach abgeben. Ich lasse immer viel auf mich zukommen. Wenn es mir in einem Jahr keinen Spaß mehr macht, dann höre ich eben als Trainer auf.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen