vor 49 Min.

Er war ein „Glücksfall“ für die Stadt

Kleine Feierstunde zur Verabschiedung von Heinrich Glück

Mehr als 28 Jahre war der frühere selbstständige Landwirt und ausgebildete Gas- und Wasserinstallateur Heinrich Glück als Facharbeiter in Diensten des städtischen Wasserwerks Krumbach tätig. Dies war ein „Glücksfall für die Stadt Krumbach“, wie Bürgermeister Hubert Fischer bei der Verabschiedung des geschätzten Stadtwerke-Mitarbeiters lobend feststellte. Den Rahmen bildete eine kleine Feierstunde im Sitzungssaal im Krumbacher Rathaus.

Heinrich Glück war als Wasserwerkmitarbeiter und mit der Verantwortung als Stellvertreter des Wassermeisters betraut, firm in allen Aufgaben, die im Wasserwerk der Kommune zum Tagesgeschäft zählen. Der Einsatz bei Neubauten gehört ebenso dazu wie die Überprüfung und Reparaturen am Leitungsnetz oder die Ortung und Behebung von Rohrbrüchen. Und natürlich die 24-Stunden Rund-um-Betreuung besonderer Projekte für die Wasserversorgung, wozu die Brunnen- und Hochbehältersanierung zählen. Dass Heinrich Glück dies in all den Dienstjahren stets „kompetent und zuverlässig“ erledigt hat, verdiene „Dank und Anerkennung“, wie dies der Bürgermeister in seiner herzlichen Dankadresse dem geschätzten Mitarbeiter gegenüber nachhaltig unterstrich. In diesem Sinne galten zum Abschied die kollegialen „Glück“-Wünsche auch von Stadtwerke-Leiter Martin Strobel, von Wassermeister Alois Konrad und seitens des Personalratsvorsitzenden Siegfried Kuchler. (k)

Themen folgen