vor 33 Min.

Er war im Dienst für Behinderte und Senioren

Das Dominikus-Ringeisen-Werk trauert um Franz Hopfenzitz, Organisator und Mitbegründer der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Ursberg

Das Dominikus-Ringeisen-Werk und die St. Josefskongregation trauern um Franz Hopfenzitz, den langjährigen Leiter der Ursberger Fachschulen, der am 13. Oktober im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Hopfenzitz wirkte 34 Jahre im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Er studierte an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit in München und kam 1974 zunächst als Dozent und stellvertretender Schulleiter an die von Generaloberin Sr. M. Eduardine Rost 1970 ins Leben gerufene Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe. 1978 übernahm er die Leitung der Fachschule. Neben der Aufgabe, die Behinderteneinrichtungen durch Organisations- und Strukturreformen zukunftsfähig zu machen, brachte er die Mitarbeiterbildung und die Professionalisierung der sozialen Dienste voran. 1992 initiierte er die Gründung der heutigen Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Ursberg. Beim Übergang des Dominikus-Ringeisen-Werks von der Leitung durch die St. Josefskongregation hin zu einer kirchlichen Stiftung Mitte der 1990er Jahre, machte er sich als Fachmann für Organisationsfragen verdient. 2008 wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Leiten ließ sich Franz Hopfenzitz bei allen Plänen und Strukturfragen von einem Prinzip, das er seinem Dominikus-Ringeisen-Werk bei seiner Verabschiedung im Jahre 2008 ins Stammbuch schrieb: „Am wichtigsten aber sind unsere betreuten Menschen mit ihren unterschiedlichen Beeinträchtigungen –und sie und ihr Wohlergehen müssen im Focus allen Denkens und Handelns bleiben.“

„Franz Hopfenzitz hat zeit seines Lebens und Wirkens den Schwestern der St. Josefskongregation die Treue gehalten und war ihnen sehr verbunden. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er uns begleitet hat in einer Zeit, die zunehmend die Professionalisierung in den verschiedenen Arbeitsfeldern erforderte, und dass er dies aus christlicher Haltung heraus getan hat“, sagte die Generaloberin der St. Josefskongregation, Sr. M. Katharina Wildenauer zum Tod von Franz Hopfenzitz.

„Mit Franz Hopfenzitz verlieren wir eine beeindruckende Persönlichkeit, von deren Wirken die Menschen mit Behinderung, unsere Mitarbeitenden und unsere Organisation an vielen Stellen noch heute stark profitieren. Er hat eine Ära mitgeprägt und dabei geholfen, das Dominikus-Ringeisen-Werk fit zu machen für die Zukunft“, würdigte der Vorstandsvorsitzende und Geistliche Direktor Walter Merkt den Verstorbenen. „Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Seiner Frau, seinen Kindern und Angehörigen wünschen wir viel Kraft in den Tagen des Abschiednehmens, verbunden mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott.“ (zg)

