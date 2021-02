vor 19 Min.

Erfindung aus Neuburg: Ein ganzes Homeoffice in einem kleinen Koffer

Plus Drei Jungunternehmer aus Neuburg haben ein Gerät erfunden, das den schnellen Wechsel zwischen Büro und Arbeitsplatz zu Hause erleichtern soll. Wie das neuartige System funktioniert.

Von Hans Bosch

Drei junge Tüftler aus Neuburg an der Kammel haben ein Gerät erfunden, das ein ganzes Büro in die Größe eines Koffers packt. Damit soll unter anderem der schnelle Wechsel zwischen Büro und dem Arbeitsplatz zu Hause erleichtert werden. Ein Patent ist bereits angemeldet.

Die Idee entstand bei einem Gespräch zwischen drei Freunden im Frühjahr 2020, also unmittelbar nach Beginn des ersten Lockdowns im Verlauf der Corona-Pandemie. Es war die Zeit, als das inzwischen millionenfach praktizierte Homeoffice seinen Auftakt hatte. Immer mehr Firmen verlagerten den Arbeitsplatz ihrer Mitarbeiter vom Betriebsbüro in deren eigene Wohnung, um zwischenmenschliche Kontakte zu vermeiden und die große Ansteckungsgefahr zu verringern. Diese „Umsetzung“ müsse doch nicht unbedingt einen „halben Umzug“ des gesamten Büros nach sich ziehen, war die Folgerung aus dieser Misere.

Neue Firma in Neuburg wurde im Dezember gegründet

Die von den Dreien ausgedachte Vereinfachung liegt jetzt zur Verwirklichung in der Praxis vor: Die drei Kameraden „tüftelten“ mehrere Monate an einem Prototyp, der es ohne großen Kostenaufwand möglich macht, dass keiner der betroffenen Angestellten auf seinen bisherigen produktiven und ergonomischen Arbeitsplatz verzichten muss. Die Lösung ist für sie der schnelle und einfache Wechsel zwischen Homeoffice und Wohnung, um an beiden Orten die bisherigen Aufgabengebiete zu erledigen.

Die wirtschaftliche Situation und die Folgen der Pandemie im Verlauf von Sommer und Herbst bis heute gaben ihnen recht. Homeoffice wurde für die gesamte Wirtschaft zu einer Selbstverständlichkeit, die alle Bereiche umfasst und inzwischen vom Architekturbüro über mittlere und große Industriebetriebe bis zur öffentlichen Verwaltung und das Gesundheitswesen zum aktuellen Handeln zwingt.

Lediglich den Umfang eines Handkoffers umfasst das neue tragbare Gerät mit zwei Bildschirmen, das im Büro und auch in der Wohnung nutzbar ist. Bild: Hans Bosch

Im Dezember 2020 gründeten die drei Freunde eine neue Firma mit Sitz in Neuburg/Kammel. Sie sind gleichberechtigte Geschäftsführer und haben ihre „Erfindung“ unter der englischen Bezeichnung „unfold“ (zu Deutsch: Aufklappen – Entfalten) bereits zum Patent angemeldet. Es handelt sich um ein zusammengeklapptes Gerät in der Größe eines Handgepäckkoffers, das jedoch alle Komponenten von zwei 24 Zoll-Bildschirmen umfasst. Zum Inhalt gehören außerdem die Tastatur, Maus und alle Kabel zur Stromversorgung sowie Anschlussmöglichkeiten zu anderen Endgeräten wie Laptop und Tablet, wobei die Systeme individuell und beliebig erweitert werden können.

Die technische Umsetzung übernehmen Firmen im regionalen Bereich, mit denen bereits positive Gespräche stattfinden, da die Jungunternehmer auf eine eigene Fertigung verzichten. Als Basispreis einschließlich der beiden Bildschirme wird ein Betrag von unter 1000 Euro genannt.

Homeoffice könnte auch nach der Corona-Pandemie aktuell bleiben

Das Trio leitet die Firma vorerst im Nebenberuf. Benedikt Schuhwerk ist in Neuburg beheimatet, besuchte das Gymnasium, studierte anschließend in Innsbruck und arbeitet heute als Projektmanager in einer Firma nahe Landsberg. Seine große Leidenschaft, als Hubschrauberpilot gecharterte Rundflüge in Bayern oder dem Alpenraum zu unternehmen, will er im Nebenerwerb fortsetzen. In der gleichen Freizeitbeschäftigung aktiv ist der in München geborene Andreas Fuchs. Er wird jedoch als gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme in dieser Funktion in einer Firma nahe Starnberg weiter hauptberuflich arbeiten. Nicht ganz in dieses Konzept passt Stephan Birkmaier, der in Augsburg geboren ist und inzwischen im Innsbrucker Universitätsklinikum als Assistenzarzt wirkt. Die Fliegerei ist auch für ihn das große Hobby und begründete seine verantwortliche Mitarbeit in der neuen Firma.

Die ersten Gespräche mit interessierten Firmen, Geschäftsinhabern, Bürofachleuten und Privatpersonen verliefen nach ihren Aussagen sehr positiv mit dem Fazit: „Eine Super Idee!“ Für Schuhwerk und Fuchs gilt schon heute der Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen als Normalität und in vielen Branchen selbstverständlich. Dies wiederum macht es ihrer Meinung nach notwendig, dass die Mitarbeiter zu Hause die gleichen Voraussetzungen besitzen, wie an ihrem angestammten Bürostuhl im Betrieb.

Der zuständige Branchenverband gibt den beiden recht und prognostiziert, es werde nach der Corona-Pandemie künftig allein in Deutschland elf Millionen „Arbeitsplätze zu Hause“ geben. Und was noch schwerer wiegt: „Der Trend zum Homeoffice hält auch in fernerer Zukunft dank technischer Neuerungen an.“ Diesem Aspekt will die junge GbR mit ihrem neuen Gerät einfach und kostengünstig Rechnung tragen.

