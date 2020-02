04.02.2020

Erich Schnörch ist 70 Jahre Mitglied im Schützenclub

Ehrung Präsident des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) ehrt Thannhauser in einem persönlichen Brief

Thannhausen Bei der Jahreshauptversammlung der Thannhauser Schützen zog Schützenmeisterin Gisela Thoma im Beisein von Bürgermeister Georg Schwarz und zweitem Gauschützenmeister Franz Bonk Bilanz eines ereignisreiches Vereinsjahrs.

In ihrem mit Bildern umrahmten Rückblick erinnerte Thoma an die Aktivitäten. Die Thannhauser Schützen beteiligten sich unter anderem mit zwei Mannschaften an der Stadtmeisterschaft der Eisstockschützen. Sie übernahmen die Bewirtung an einem Abend bei Kult um Acht und wirkten bei Kindertag und Ferienprogramm der Stadt Thannhausen mit. Außerdem begleiteten sie mit der Vereinsfahne verschiedene Veranstaltungen.

Beim Rundenwettkampf konnten sich die Luftpistolenmannschaften jeweils in ihren Klassen halten. Die Junioren belegten mit dem Luftgewehr den 1. Platz.

Die positive Entwicklung im Jugendbereich konnte weitergeführt werden. Alexander Stelzenmüller qualifizierte sich erneut mit der Luftpistole zur bayerischen Meisterschaft, für Johannes Mayer war es der Premierenwettbewerb in München mit dem Luftgewehr.

Elisabeth Lämmle schaffte es mit der Luftpistole sogar zur deutschen Meisterschaft und die Bogenschützen vertraten den Club bei zahlreichen Turnieren sehr erfolgreich.

Zweiter Gauschützenmeister Franz Bonk ehrte zusammen mit Bürgermeister Georg Schwarz langjährige Mitglieder mit Ehrenurkunde und Nadel. Für 70 Jahre Treue wurde Erich Schnörch ausgezeichnet, Bonk verlas dazu einen persönlichen Brief des BSSB-Präsidenten. Seit 40 Jahren sind Margot Baumann und Gisela Thoma Mitglied im Schützenclub. Weitere Ehrungen wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgesprochen.

Eine besondere Ehre wurde Dr. Nils Goltermann zu Teil: der Vereinsausschuss ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Da er die Versammlung wegen eines anderen wichtigen Termins nicht besuchen konnte, erhielt er die Ehrung schon im Voraus.

Die turnusgemäßen Wahlen brachten folgendes Ergebnis (Stellvertreter in Klammern): Schützenmeisterin Gisela Thoma (Udo Konrad), Kassierer Stefan Seiler (Marcell R. Grossmann), Schriftführerin Ingrid Miller (Michael Leitner), Sportleiter Luftdruck Peter Stelzenmüller (Albert Takacs), Sportleiter Feuerwaffen Alfred Joas (Fritz Rodinger, Claus Zimmermann), Jugendleiter Franz Thoma (neu Denise Takacs, Ralf Konrad), Damenleiterin neu Edith Schantini (neu Sabine Stelzenmüller) und Wirtschaftführer Karl Mayer. Die Homepage (www.schuetzenclub-thannhausen.beep.de) betreut weiterhin Albert Takacs. (zg)

Themen folgen