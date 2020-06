07:00 Uhr

Erinnerungen einer Krumbacherin an die Nachkriegszeit: „Wir Kinder hatten ständig Hunger“

Monika Nieke erinnert sich an das Kriegsende im Jahr 1945. Zuerst kamen die Amerikaner, dann die Sowjets. Und sie blieben. Erzählungen aus einer schweren Zeit.

Von Peter Bauer

1945: Seit dem Ende des Krieges sind 75 Jahre vergangenen. Wie drastisch diese Zäsur das Leben vieler Menschen verändert hat, wird uns beim Rückblick auf diese Ereignisse wieder bewusst. Monika Nieke, die seit Langem mit ihrer Familie in Krumbach lebt, hat uns ihre persönlichen Erinnerungen zukommen lassen.

Ihr Leben ist gewissermaßen ein Spiegelbild der wechselvollen deutschen Geschichte. Sie verlor ihre Heimat im Osten, sie hat 1945 den Einmarsch von US-Truppen, dann der Roten Armee erlebt. Ihre Mutter Alma Herden, die vorübergehend in einer Braunkohlegrube arbeitete, entschied sich 1949 schließlich dafür, zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern Monika und Carola über die Zonengrenze in den Westen zu fliehen.

Niekes Vater kam aus sowjetischer Gefangenschaft

Der Vater war nach der Entlassung aus der sowjetischen Gefangenschaft nach Augsburg gekommen, sie wollten zu ihm nach Westdeutschland. Helga und ihr späterer Mann Gerfried Nieke lernten sich 1959 im Telegrafenamt am Münchner Hauptbahnhof kennen. Sie heirateten 1964 und zogen nach Krumbach. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Ihr späterer Mann Gerfried Nieke wurde am 17. März 1939 in Deutsch-Paulowitz (heute Sleske Pavlowice, Tschechien) geboren.

Er wuchs auf einer Landwirtschaft auf. Am 17. März 1945, seinem sechsten Geburtstag, marschierte die Rote Armee in den Ort ein, im Sommer 1946 wurden die Niekes vertrieben. Sie kamen nach Mittelschwaben. Monika Herden kam mit Mutter und Schwester zunächst aus Niederschlesien in die sowjetische Besatzungszone. Nichts deutete zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass Krumbach für die Niekes später einmal zum Lebensmittelpunkt werden sollte.

Monika Nieke wird als Sechsjährige aus ihrer Heimat vertrieben

Monika Nieke schreibt uns über das Jahr 1945: „Im Mai 1945 waren wir, meine Mutter, Schwester und ich, mit zwei Tanten (Schwestern meiner Mutter) ins Erzgebirge nach Lößnitz bei Aue geflüchtet. Wir kamen aus Niederschlesien, einer Kleinstadt namens Bolkenhain, jetzt Bolkow ( Polen).

Gerfried Nieke, geboren 1939 mit Vater Adolf (1911 bis 1993) und Mutter Alma (1912 bis 2000) im Heimatort Deutsch-Paulowitz im Sudetenland. Bild: Nieke

Wir waren am 13. Februar 1945 aus unserer Heimatstadt geflüchtet. Wir kamen aber nur bis Görlitz, da ja am Abend und am Tag danach Dresden bombardiert wurde. Also mussten wir dort ein Quartier suchen. Es wohnte da der Baumeister der Villa meines Onkels (Zahnarzt). Bei dieser Familie kamen wir unter. Immerhin drei Erwachsene und fünf Kinder.

Tage später war die Elbbrücke notdürftig repariert worden, so konnten die Züge mit den vielen vom Osten kommenden Flüchtlingen weiter Richtung Westen. Es musste ganz langsam über die Elbe gefahren werden, da die Schwellen der Gleise in größeren Abständen lagen.

Die Kinder mussten hungern

Im Erzgebirge hatte eine Schwester meiner Mutter ihre Schwiegermutter und diese hatte eine Apotheke. Gern gesehen waren wir dort nicht, aber wir durften bleiben.

Die Front war ja schon bei Breslau und Jauer und man rechnete, die Erwachsenen, der Krieg sei bald zu Ende. Wir erlebten dort noch die Fliegerangriffe auf Aue, Chemnitz und Zwickau. Lag ja alles nicht weit entfernt.

Wir Kinder hatten ständig Hunger und meine Mutter ging über die Dörfer um bei den Bauern, gegen Schmuck, was zum Essen zu tauschen. Auch haben wir noch einige Tieffliegerangriffe mitgemacht, wenn wir im Wald oder Feld waren, um was zum Essen zu suchen. Man musste sich dann ganz schnell flach auf den Boden legen oder in einen Graben, wenn einer in der Nähe war. Wir hatten jedes Mal großes Glück denn sie trafen uns nicht.

Erst kamen die Amerikaner, dann die Sowjets

Am 8. Mai 1945 kamen am frühen Vormittag zuerst die Amerikaner. Die Menschen hingen in den Fenstern und schwenkten weiße Tücher. Viele jubelten, andere waren ganz ruhig.

Wir Kinder, die Größeren, ich war sechs Jahre alt, wollten auch was sehen und quetschten uns zwischen die Erwachsenen. Die Amerikaner fuhren mit Panzern und großen Lkw und warfen Kaugummi auf die Straßen und teils in die Fenster. Auch war Schokolade dabei. Uns hatte man aber verboten was davon zu essen – wir hätten es doch so gerne probiert!

Einige Zeit danach war dasselbe Spiel – es kamen die Russen. Ohne Kaugummi und ohne Schokolade. Die Erwachsenen flüsterten „die bleiben“ und die Mütter schauten sich ganz ängstlich an. Ab und zu fiel ein Schuss (aus lauter Übermut, den Besiegten zu zeigen, wer das Sagen hat). Was das zu bedeuten hatte, erlebten wir Monate später, als wir in einem kleinen Dorf wohnten, was in Sachsen Anhalt im Kreis Weißenfels lag.

Nach dem Krieg arbeitete Monika Nieke in Augsburg und München

Meine Mutter ging arbeiten in den Tagebau. Da wird die Braunkohle abgebaut. Sie musste dort Schwellen legen. Man brauchte ja Gleise für die Loren. Auf diesem Weg kamen immer mal besoffene, (betrunkene) versprengte Russen, auf der Suche nach Frauen. Mutti sagte immer „da lernst du rennen.“ Diese Bedeutung wurde mit natürlich erst sehr viel später klar!

Etwas Erinnerung von all diesem kommt in der jetzigen Zeit auf. Aber keine Ängste. Wir haben ja alles gut überstanden. Auch kamen die Väter aus dem Krieg zurück! Mein Vati war der Letzte. Der Zahnarzt kam als Erster, danach der Onkel der jüngsten Schwester meiner Mutter und im Spätherbst 1948 kam mein Vater. Er ging ja nach Augsburg, da er von uns nichts wusste. Dort war sein Bruder (schon vor dem Krieg bei Messerschmitt) und Vati dachte, wir wären dort. Im Fernsehen sieht man ja jetzt auch die kaputten Städte.

Das war ja 1955, als ich meinen Beruf in Augsburg und München begann, noch nicht ganz bereinigt. Der Münchner Hauptbahnhof war immer noch kaputt und in Augsburg wurden der goldene Saal, das Regierungsviertel und verschiedenes Andere aufgebaut. Deutschland war fleißig und hat ein wunderbares, reiches Land aufgebaut. Bin dankbar hier zu leben.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen