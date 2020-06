vor 40 Min.

Eröffnung mit Hindernissen

Krumbacher Wirt Herbert Falk bringt neues Leben ins Pfaffenhauser Bräustüble

Im ältesten Haus von Pfaffenhausen ist neues Leben eingekehrt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Firmengelände von Storchenbräu und der Pfarrkirche St. Stephan befindet sich das Bräustüble. Im Jahr 1529 als landwirtschaftliches Anwesen errichtet, befindet sich in den ehrwürdigen Mauern seit 390 Jahren eine Gastwirtschaft, die ursprünglich den Namen Zum Störgen trug.

Nachdem es in den vergangenen vier Jahren anderweitig genutzt wurde, erweckte nun Herbert Falk das Bräustüble aus dem Dornröschenschlaf. Bereits Anfang März öffnete er seine Gastwirtschaft das erste Mal. Doch nach sechs Tagen war Schluss. Die Corona-Pandemie zwang ihn, zu pausieren. „Wir haben die Zeit so gut wie möglich genutzt und Essen zum Mitnehmen angeboten. Das werden wir auch beibehalten“, verspricht der erfahrene Gastronom, der aus einer Krumbacher Metzgerei kommt und dort den Stadtsaal bewirtet. Zudem hat sich Falk einen Namen als Festwirt beim Guntiafest in Günzburg, dem Kinderfest in Leipheim und der Krumbacher Festwoche gemacht. Umso glücklicher ist er nun, dass ihm nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ein Re-Start gelungen ist. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Alexandra Blahovcova bietet er täglich außer mittwochs eine schwäbisch-bayerische Küche an. Darüber hinaus finden die Gäste jede Woche Spezialitäten wie Spare Ribs am Donnerstag, Burger am Freitag oder Rindsrouladen und verschiedene Braten am Sonntag auf der Karte. „Unter der Woche gibt es einen kostengünstigen Mittagstisch“, so Falk. Dazu gibt es das Weizen, das Helle und das Dunkle – im Kugelseidl serviert – von Storchenbräu.

Für Besucher stehen der Biergarten mit 20 Sitzplätzen (am Wochenende bis zu 80), die Gaststube mit derzeit 30, das Nebenzimmer mit 15 und der Saal mit 40 Plätzen zur Verfügung. Buffetvarianten und ein Partyservice runden das Angebot im Bräustüble ab. (mcb)

