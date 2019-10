19:29 Uhr

Erster Höhepunkt für „Live am Marktplatz“ steht fest

Der Chor „Greg is back“ (hier bei einem Konzert im Krumbacher Stadtsaal) wird auch im kommenden Jahr wieder bei „Live am Marktplatz“ zu Gast sein.

Plus Die Planungen für die neue Saison sind angelaufen. Warum „Live am Marktplatz“ auch für „Greater Krumbach“ steht.

Von Peter Bauer

Fast sommerlich waren zuletzt die Temperaturen. Angesichts dieser speziellen Wetterlage kommt vielleicht bei dem einen oder anderen die Erinnerung an schöne Sommerabende bei „Live am Marktplatz“ ins Gedächtnis zurück. Für „Live am Marktplatz“ 2020 sind die Planungen bereits angelaufen. Ein Höhepunkt steht schon fest. Am 25. Juli 2020 wird der Augsburger A-Cappella-Chor „Greg is back“ (zuletzt im Krumbacher Stadtsaal zu hören) wieder zu Gast im Krumbacher Zentrum sein. Im vergangenen Juli begeisterte der Augsburger Chor in Krumbachs Mitte mit außergewöhnlichen Arrangements quer durch die Bereiche Rock, Pop oder Jazz.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Bis Ende November für Live am Marktplatz in Krumbach bewerben Die Gruppe benötigt keine Instrumente, jeder Ton und Rhythmus wird durch die Stimme oder auch einfach mit Händen und Füßen erzeugt. Die Organisatoren von „Live am Marktplatz“, Kachelofenwirt Herbert Haas, Maximilian Behrends und Bodo Gewinner, stellten bei einem Treffen mit Sponsoren und Förderern in der Gaststätte Kachelofen erste Grundzüge des Programms für die neue Saison 2020 vor. Lesen Sie auch: Krumbach: Starkes Finale bei „Live am Marktplatz“ Nach Diebstählen in Thannhausen: Polizei nimmt reisende Diebesbande fest Rock, Pop oder auch Jazz werden wieder eine wichtige Rolle spielen. Wie Maximilian Behrends erläuterte, können sich Bands noch bis Ende November bewerben. Bewerber sind es bereits schon jetzt offensichtlich eine ganze Menge. Für die jeweiligen Samstage würden bis zu 20 Bewerbungen vorliegen, berichtete Behrends. Gut sei es, wenn sich die Bands mit entsprechendem Video- und Audiomaterial bewerben, dies würde die Auswahl erleichtern. Bei „Live am Marktplatz“ soll dann eine Mischung aus altbekannten Bands, aber auch neuen Gruppen zu hören sein. Noch mehr Menschen 2019 für Live am Marktplatz in Krumbach begeistert Herbert Haas blickte auf die vergangene Saison mit großer Zufriedenheit zurück. Einmal mehr sei es gelungen, Krumbachs auf eine vielfältige Weise zu beleben. Er dankte mit Nachdruck allen Förderern der Veranstaltungsreihe für ihre große Unterstützung. Freude über eine gelungene "Live am Marktplatz"-Veranstaltungsreihe 2019: Unser Bild zeigt von links die Organisatoren Herbert Haas, seine Lebensgefährtin Claudia Müller und Maximilian Behrends. Bild: Elisabeth Schmid Bodo Gewinner freute sich, dass es 2019 gelungen sei, noch mehr Menschen für „Live am Marktplatz“ zu begeistern. Das Einzugsgebiet sei nochmals erweitert worden. Gewinner sprach von einem Bereich von der Donau bis ins Allgäu und von der Iller hinüber bis in die „Stauden“. Lesen Sie auch: KRU: Ein wahres Fest der guten Laune Schirmradhauben trug man einst zur Hochzeit Krumbachs 2. Bürgermeister Gerhard Weiß sprach in diesem Zusammenhang von einem „Greater Krumbachs“ und würdigte das große Engagement der Veranstalter. Weiß: „Ihr könnt das richtig gut!“ Ende 2018 hatte der Krumbacher Stadtrat bekanntlich nochmals mit einem Beschluss bestätigt, dass der Krumbacher Marktplatz auf der Südseite zur warmen Jahreszeit gesperrt wird. Diese Regelung gilt seit dem Jahr 2016. Nach Diskussionen um die Gestaltung der Bühne hatte sich Herbert Haas wieder für eine mobile Lösung mit wöchentlichem Auf- und Abbau entschieden. Dies wird aber anders als in früheren Jahren von einer externen Firma übernommen. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es auf der Internetseite www.liveammarktplatz.de

Themen folgen