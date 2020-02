16:20 Uhr

Es begann in einer Muttershofer Dorfschmiede

Wie die Firma Hartmann in Thannhausen ein erfolgreicher Handwerksbetrieb wurde. Und welche Rolle Hühner spielen.

Von Hans Bosch

„Wenn es um die Erfüllung eines Kundenwunsches geht, finden wir garantiert eine Lösung.“ So lautet die Prämisse der Hartmann Metallverarbeitung GmbH & Co. KG, die seit 30 Jahren in der Thannhauser Badstraße ihren Sitz hat und sowohl für die heimische Industrie wie auch für den Handwerksbereich ein zuverlässiger Partner ist. Im Besonderen gilt dies für die Bearbeitung von Blechen und Rohren aus Edelstahl, Stahl und Aluminium. Die Produktpalette reicht vom herkömmlichen Metall- und Stahlbau über Sonderkonstruktionen bis zum Roboterschweißen, Laserschneiden und Rohrbiegen. Die beiden Inhaber, Vater und Sohn Peter und Tobias Hartmann: „Wichtig ist für uns der direkte Kontakt zum Kunden und das Bemühen, deren Qualitätsansprüche nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.“

Die Geschichte der Hartmann Metallbearbeitung beginnt in der nahen Dorfschmiede Muttershofen. Paul Hartmann übernahm sie 1960 von seinem Vater und machte daraus einen florierenden Handwerksbetrieb, bevor Sohn Peter die Firma 1990 nach Thannhausen verlegte. Es folgten Erweiterungen der Fertigungshallen in den Jahren 2008 und 2015 mit heute 3000 Quadratmeter Produktionsfläche sowie Investitionen in Millionenhöhe für einen modernen Maschinenpark. Jüngster Kauf war die Anschaffung einer Rohr-Biege-Anlage, die allein über 200000 Euro kostete.

Inzwischen ist in der dritten Generation Sohn Tobias Mitgesellschafter. Besitzer des Unternehmens mit seinen 30 Mitarbeitern sind Vater und Sohn, wobei der 59-jährige Seniorchef zwei Drittel der Anteile besitzt und der 32-jährige Tobias das restliche Drittel verantwortet.

Die Auftragslage bezeichnen beide als gut und so rechnen sie auch heuer mit einer Erhöhung des Umsatzes, der im letzten Jahr bei vier Millionen Euro lag. Dieses kontinuierliche Wachstum soll fortgesetzt werden, da das derzeitige Betriebsgelände kaum Erweiterungsmöglichkeiten bietet und die wirtschaftliche Gesamtsituation keine sicheren Prognosen zulässt. Peter Hartmann: „Niemand weiß gegenwärtig, wie es bei uns wirtschaftlich weitergeht.“

Zu schätzen wissen die beiden Chefs, dass sie in den letzten Jahren die Produktionspalette sehr breit gestreut haben und sie diese noch erweitern und verbessern wollen. Dies gilt im Besonderen für Prototypen von Sitzuntergestellen und Sitzfüßen für Kleinbusse, Behinderten- und Rettungsfahrzeuge, die neben maßgenauer Fertigung zusätzlich hohe Stabilität erfordern. Abnehmer ist eine Autosattlerei im Landkreis Augsburg.

Ein Schwerpunkt im Stahlbau (Peter Hartmann: „Unsere Leidenschaft“) sind Bauteile und Elemente für Turmanlagen und Laufstege, die besonders von Mühlen und zur Bedienung von Hochsilos in unterschiedlichsten Größen gebraucht und speziellen Kunden-Spezifikationen angepasst werden. Ein neuer Aspekt: Der Bau von Fahr- und Untergestellen für mobile Hühnerställe.

Höchste Präzision ist gefragt

Bei der Konstruktion von Alu-Bauteilen ist nach Meinung von Tobias Hartmann höchste Präzision gefragt, die eine langjährige Erfahrung voraussetzt. Inzwischen bietet der Handwerksbetrieb, der selbst durch die Ausbildung von Lehrlingen für den notwendigen Fach-Nachwuchs sorgt, ein umfassendes Leistungsspektrum, das von Markisenteilen bis zu Überdachungen und Rahmen für Wintergärten reicht.

Eine weitere Spezialität ist bei Hartmann das Rohrbiegen. Die moderne Anlage arbeitet mittels Roboter und garantiert exakt gebogene Rohre nach Kundenwunsch, die sich problemlos in die jeweiligen Gewerke einbauen lassen. Das Fertigungsspektrum runden Abkanten, Laserschneiden und Roboterschweißen von unterschiedlichsten Metallbauteilen ab. Für den stellvertretenden Obermeister der Metallinnung Günzburg/Neu-Ulm das Fazit: „Wir setzen komplette Kundenwünsche und Konstruktionen schnell und präzise in die Wirklichkeit um.“

Themen folgen