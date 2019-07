vor 3 Min.

Es steht „Fünf Minuten vor zwölf“

Gruppe „Maybe“ tritt auf für Renovierung der Gotteshäuser

Mit ihrem Sommerprogramm „Fünf Minuten vor zwölf“ will „Maybe“, die ökumenische Musikgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Krumbach, einen Beitrag zur anstehenden Renovierung der beiden Gotteshäuser ihrer Gemeinde leisten, bei deren baulichem Zustand es buchstäblich „fünf vor zwölf“ ist. Der Auftritt findet am Sonntag, 14. Juli, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael statt. „Dankenswerterweise hat sich die katholische Gemeinde St. Michael ganz spontan bereit erklärt, in ökumenischer Kollegialität ihre Stadtpfarrkirche für dieses Benefiz-konzert, dessen gesamter Erlös dem guten Zweck dient, zur Verfügung zu stellen“, heißt es von den Veranstaltern.

Ein weitgespannter Bogen von abwechslungsreichen, meist selbst verfassten Chor-Arrangements und eingestreuten Texten spannt sich von der Genesis – der Erschaffung des Menschen und aller Kreaturen – über Noahs Zeiten bis in die Gegenwart. „Schon früh zeichnete sich die Notwendigkeit ab, dass die Menschheit immer wieder eine Chance Gottes zum Überleben braucht, als solche auch ist das Wirken Jesu zu begreifen“, schreiben die Veranstalter. Sie werfen die Frage auf: Wie werden „die Menschen von morgen“ auf unsere Welt und unsere Zeit mit all ihren politischen, ökologischen und gesellschaftlichen Problemen zurückschauen, in der es vielleicht schon weiter ist als „Fünf Minuten vor zwölf“? (zg)

