vor 25 Min.

„Es war mir eine Ehre“

Hartinger hielt die letzte Bürgerversammlung seiner Amtszeit ab und wartete mit erfreulichen Zahlen auf

Von Monika Leopold-Miller

Harmonisch verlief die Bürgerversammlung in Münsterhausen am Sonntagnachmittag. Das Musikerheim war gut gefüllt. Die Besucher der Versammlung genossen Kaffee und Kuchen. Draußen fiel leise der erste Schnee. Niemand hatte eine Frage an das Gemeindeoberhaupt. Alle schienen zufrieden zu sein. Für Bürgermeister Robert Hartinger gab es am Ende der Versammlung lang anhaltenden Beifall.

Es war die letzte Bürgerversammlung in seiner Amtszeit. Hartinger wird bei der Kommunalwahl im März nicht mehr antreten. Antreten zur Wahl wird sein Stellvertreter Erwin Haider (Neutraler Bürgerblock). In der Versammlung gab Bürgermeister Hartinger bekannt, dass Haider auch von der Liste der CSU/ Freie Wähler nominiert wird. Dieser Liste gehört Hartinger an.

Bürgermeister Hartinger konnte mit vielen positiven Zahlen und Fakten bei der Versammlung aufwarten. Zum einen geht es mit dem Bau der Ortsumfahrung zügig voran. Die Trasse ist bereits asphaltiert und zwei Brücken sind fertig gebaut. Bisher wurden rund 7,4 Millionen Euro verbaut. Rund 3,4 Millionen Euro sind bereits als Fördergelder für die Umfahrung eingegangen, sagte Hartinger. Insgesamt wird die Umfahrung etwas über 20 Millionen Euro kosten. Der Freistaat Bayern fördert den Bau zu 85 Prozent.

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Rücklagen der Marktgemeinde Münsterhausen. Zum Ende 2019 betragen die Rücklagen rund 6,7 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es rund 5,9 Millionen Euro. Hartinger sprach von einer „super Entwicklung“, die sowohl auf die Gewerbesteuer, aber auch auf die Einkommensteuer zurückzuführen sei. Damit sei die Gemeinde gut gerüstet, anstehende Projekte anzupacken.

Zunächst rief Hartinger die bereits umgesetzten Projekte des vergangenen Jahres in Erinnerung. Er nannte die Erweiterung des Baugebiets Höhenweg, wo 23 neue Bauplätze entstanden sind, das Gewerbegebiet Nord, die Planung für den Rückbau der Ortsdurchfahrt, den Abschluss der Dorferneuerung sowie einige Projekte im Bereich Naturschutz.

Lob gab es für das sehr rege Vereinsleben und für die Feuerwehren, auf die man sich stets verlassen könne, so der Bürgermeister.

Hartinger blickte noch weiter zurück. Er erinnerte an seinen Amtsantritt vor zwölf Jahren, als die Kanone des Schützenvereins eingeweiht wurde und er mit einem Donnerschlag das erste Kommando geben durfte. Der Bürgermeister nannte einige Schwerpunkte in seiner Amtszeit. Darunter war unter anderem die Dorferneuerung, der Kindergartenanbau, die Kirchensanierung, die Sanierung der Reichertsrieder Kapelle, das Gewerbegebiet Nord und der Anbau an die Grundschule.

In diesem Jahr wird der Bau der Ortsumfahrung weiter im Mittelpunkt stehen. Für die Zeit um Ostern ist der Bau des Kreisverkehrs im Süden geplant und im Sommer der Kreisverkehr in der Edelstetter Straße. Die Anbindung der Straße im Norden soll im Herbst erfolgen. Die Kanäle sollen saniert werden. Noch nicht ganz geklärt sei die Zukunft des Keppeler-Anwesens. Man habe jetzt beschlossen, so Hartinger, nicht zwingend an dem Erhalt des Gebäudes festzuhalten. Eventuell könnte neuer Wohnraum geschaffen werden. Man sei mit Investoren im Gespräch.

Abschließend bedankte sich Hartinger beim Gemeinderat. Gemeinsam habe man viel erreicht. „Das Amt war herausfordernd, anstrengend und kräftezehrend. Es gab aber auch viele schöne Momente. Ich bin stolz darauf, dass ich das Amt zwölf Jahre machen durfte“, sagte Hartinger und verabschiedete sich mit den Worten: „Es war mir eine Ehre“.

Sein Stellvertreter Haider dankte Hartinger für die geleistete Arbeit und sein Engagement. „Du hast viel Zeit geopfert für uns und Münsterhausen. Ich hoffe, dass ich in Deine Fußstapfen treten kann“, so Haider.

