Eschensterben: Auch in Thannhausen fallen Bäume einfach um

Wie Thannhausen mit der Situation umgehen will. Welche Ersatzpflanzungen es am Schlossberg der Mindelstadt gab.

Von Annegret Döring

Verschiedentlich sind in Thannhausen Eschen umgefallen und im Umweltausschuss berichtete Thannhausens Bürgermeister Alois Held von der Situation. „Ich bin auch gelernter Schreiner und mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, wie die Eschen sterben“, kommentierte Held die Situation des Eschentriebsterbens, bei dem Wurzeln absterben und eine stattliche Esche einfach umfallen kann. Eine einzige Esche habe man in der Stadt Thannhausen, die davon nicht betroffen sei im Röschpark. Aus solchen nicht betroffenen Eschen versuche man in Deutschland ja, Eschennachwuchs zu züchten, dennoch müsse man sich in Thannhausen Gedanken machen, wie man mit der Situation umgehe. Es seien Eschen umgefallen in den Waldgebieten der Stadt, im Stadtgebiet selber ist eine kleine Esche umgefallen und habe zum Glück nur einen Zaun beschädigt, was eine Versicherung zahlen werde. Sechs Eschen seien an der Kläranlage betroffen, da habe man äußerlich nichts gesehen und im Röschpark waren Bäume von der Krankheit betroffen, sodass man schnell handeln musste. Diese Bäume werden ersetzt. Auf Nachfrage unserer Zeitung präzisierte Held, dass im Röschpark vier größere Eschen und an der Mindelpromenade drei kleinere betroffen waren. „Im Röschpark ist ja Spielplatz schlechthin, da wäre es fatal, wenn da was passieren würde. Wir haben als Stadt einfach die Verkehrssicherungspflicht.“ Man habe bei den betroffenen Bäumen Pilzbefall am Stamm heuer bemerkt, der im letzten Jahr noch nicht gesehen habe. „Da kann man kein Risiko eingehen“, so Held. Neben den sechs umgefallenen Eschen an der Kläranlage hat der Förster dann noch acht weitere im Umfeld angezeichnet, die krank waren. Diese habe man fällen müssen, weil zu sehen war, dass diese kein Jahr mehr stehen würden. Diese habe man dann vorsorglich gefällt. Im Ausschuss erklärte Held ausdrücklich, dass man sich nicht leichttue mit dem Fällen von Bäumen in der Stadt Thannhausen.

Thannhausen hat keinen Nutzwald

Held informierte auf eine Anregung von Stadtrat Meinhard Veth (Grüne) auch darüber, welche Waldflächen Thannhausen besitze. Anhand einer Karte zeigte er, dass das nur geringe Flächen seien. Eine der größten ist der „Hansenhohl“, ein Naherholungsgebiet im Osten Thannhausens. Die Waldflächen würden nicht als Nutzwald betrieben, man nehme eigentlich nur Bäume heraus, die krank seien. Die Fällung koste Geld und der Holzerlös sei monetär vernachlässigbar, so Held. Man versuche jeden Baum zu erhalten, aber die Eschen würden immer weniger. Man sei mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kontakt, was zu tun sei. Auch werde immer wieder nachgepflanzt.

Eichenprozessionsspinner war nahe neuer Wohnhäuser in Thannhausen aktiv

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Held, dass ja am Schlossberg wegen des Eichenprozessionsspinners zwei große Eichen in direkter Nähe zur Wohnbebauung gefällt wurden. Auch zwei Eschen wurden im Zuge dieser Maßnahme herausgenommen (wir berichteten). Für diese vier Bäume habe man inzwischen 50 neue Bäume nachgepflanzt. Es sind 25 Elsbeeren und 25 Vogelkirschen. Noch seien die Bäume klein. Sie seien auch mit einem Verbissschutz versehen, der die jungen Bäume gegen Wildverbiss schützt.

Der Bürgermeister würdigte im Umweltausschuss auch die Arbeit des Baumsachverständigen im Bauamt der Stadt, Peter Rehm. Dieser kenne jeden Baum und schlage immer Alarm, wenn etwas problematisch werde.

