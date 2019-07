vor 23 Min.

Europapartnerschaften in der Berufsfachschule für Kinderpflege

Dank Förderprogramm kann man von Krumbach aus in anderen Ländern lernen

Im Rahmen des Europäischen Förderprogramms „Erasmus+“ reisen seit 2012 Lernende der Berufsfachschule für Kinderpflege Krumbach nach Pressbaum/Wien (Österreich), Kuopio (Finnland) und Bilbao (Spanien), um dort ein dreiwöchiges Praktikum in Kindergärten zu absolvieren. Sie lernen dabei die jeweilige Pädagogik der frühkindlichen Bildung kennen und stärken interkulturelle Kompetenz.

Seit 2015 nimmt die Berufsfachschule für Kinderpflege auch jährlich finnische Studierende zu einem fünfwöchigen Kindergartenpraktikum auf. Partner ist dabei das Savo Vocational College Kuopio.

In Zukunft werden auch österreichische Studierende der Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik in Pressbaum/Wien Gäste in Krumbach sein. Sie praktizieren dann in Kindergärten im Landkreis.

Um diese Partnerschaft fest zu knüpfen, besuchten Melitta Dreier (Abteilungsvorständin) und Monika Kleewein (Praxiskindergärtnerin) die Berufsfachschule für Kinderpflege und Kindergärten im Landkreis in Krumbach. Die Gäste wurden von Schulleiter Martin Neumann begrüßt und vom „Erasmus+“-Team Simone Melcher, Matthias Einsiedler und Elisabeth Dressel betreut. (zg)

