vor 30 Min.

Exhibitionist belästigt Mädchen an Badesee

Ein Exhibitionist, der an einem Badesee bei Günzburg zwei Mädchen belästigt: Dies meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht (Symbolbild)

Zwei 17-jährige Mädchen werden belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Günzburg Am Freitag, gegen 19.30 Uhr befanden sich zwei 17-jährige Mädchen beim Sonnenbaden am sogenannten Erdbeersee, Nähe der B 16 im Bereich von Günzburg. Hierbei fiel Ihnen ein etwa 60-jähriger Mann auf, der sie zunächst nur beobachtete. Ein paar Minuten später bemerkten die jungen Frauen dann, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und, wie die Polizei weiter schreibt, „offenbar an seinem Glied manipulierte“. Daraufhin packten die Mädchen ihre Sachen und verließen ihren Sonnenplatz.

Der noch unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, starker Bauch, weißer Haarkranz, ansonsten Glatze. Er trug zur Tatzeit eine kurze, beigefarbene Hose mit braunem Gürtel und ein weißes Achselshirt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu der Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221-9190 zu melden.

Ladendiebstahl: Am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr erbeuteten zwei Männer in einem Supermarkt in der Krumbacher Brühlstraße Waren, insbesondere Spirituosen, im Warenwert von über 550 Euro. Bei der Nachschau im Pkw der beiden Täter wurden zahlreiche Spirituosen vermutlich aus weiteren Beutezügen festgestellt. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 39-jährige und 36-jährige männliche rumänische Staatsbürger, die mit einem roten Ford Focus unterwegs waren. Eventuelle Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/9050, zu melden. (zg)

Themen Folgen