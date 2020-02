vor 54 Min.

FOS/BOS: „Mehr als eine Paukanstalt“

Mit einem umfassenden Programm präsentiert die Krumbacher FOS/BOS ihre ganze Vielfalt

Nicht nur die Mittelschülerin Sarah (15) oder der Realschüler Simon (16), sondern auch die 20-jährige Bankkauffrau Lisa waren neugierig: „Welche Möglichkeiten bietet die FOS oder die BOS im neuen Schulhaus? Was soll ich dann tun, wenn ich im Juli die Mittlere Reife geschafft habe? Und was soll beruflich einmal aus mir werden?“ oder „Wie soll es nach Abschluss der Lehre beziehungsweise Ausbildung weitergehen?“

Antworten finden konnten sie beim Informationstag an der FOS/BOS, das heißt der Berufsoberschule (BOS) und Fachoberschule (FOS) Krumbach. Einen Überblick über die beiden Schularten lieferten stellvertretender Schulleiter Friedrich und der Leiter der Bühnentechnik AG Nießner (auch stellvertretender Systembeauftragter).

Auskünfte über die fachpraktische Ausbildung in der 11. Klasse waren in einem speziellen Vortrag erhältlich. Außerdem stellten die jeweiligen Fachlehrkräfte die möglichen Ausbildungszweige „Technik“, „Wirtschaft und Verwaltung“ und „Sozialwesen“ vor. Unterstützt wurden sie beispielsweise im Sozialwesen durch Schülerinnen aus den Jahrgangsstufen 11 mit 13.

Dass der Besuch der FOS/BOS ein solides Fundament für ein anschließendes Studium legt, darüber referierten frühere Absolventen der FOS/BOS Krumbach: F. Mayer, die sich im Masterstudiengang berufliche Bildung Technik befindet, und Dominik Seitz, der sich für ein BWL-Studium entschied. Beliebt unter ehemaligen FOS/BOS-Schülern ist auch der Lehrerberuf, den Yannik Komm und Sophie Weikmann ergreifen möchten.

Grundlage dafür sind immer das Fachabitur und auch das dem Gymnasium gleichwertige Abitur; beides kann an der FOS/BOS erworben werden. Letzteres verlangt allerdings den Nachweis einer zweiten Fremdsprache.

In Krumbach kann man zwischen Französisch und Spanisch wählen. Dass eine Schule „mehr als nur eine Paukanstalt“ ist, bewiesen eindrückliche Projektvorstellungen. Besonders hervorzuheben sind die Robotik-Experimente. Auch die Chemie konnte mit interessanten Themen aufwarten. Und es gab Einblicke in die Welt der Zellen. Eigene Experimentierversuche mit Papier und Schere ließen Mathematik von einer ganz anderen Seite in der neuen Bibliothek mit attraktiver Multimedia-Ausstattung erleben.

Bei einem Besuch in den Werkstätten für die Ausbildungsrichtung „Technik“ am Erwin-Bosch-Ring 7 erläuterten die beiden Werkstattleiter für Elektro- bzw. Metalltechnik Ablauf und Inhalte des Praktikums; zugleich waren Schülerarbeiten in den modernen Räumlichkeiten ausgestellt.

Ein Höhepunkt war sicher der Würfel aus Leuchtdioden, den Schüler mittels Programmierung zum Leuchten brachten. (zg)

der FOS/BOS Krumbach ab dem kommenden Schuljahr kann man sich vom 2. bis 13. März 2020 anmelden.

