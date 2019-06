vor 29 Min.

Fahrerflucht: Unbekannte richten in Krumbach teure Schäden an

Zu gleich drei Fällen von Fahrerflucht kam es innerhalb kurzer Zeit in Krumbach. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gleich drei Fälle, in denen sich Verkehrsteilnehmer von einem Unfallort entfernt haben, meldet die Polizeiinspektion Krumbach. Am Dienstag stellte eine 54-jährige Autofahrerin gegen 6 Uhr ihr Fahrzeug in der Mindelheimer Straße in der Nähe des Krumbacher Klinikums ab. Als sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Ein bislang unbekannter Autofahrer war in der Zwischenzeit gegen das linke Heck des Ford Fiesta gefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Sachschadens von rund 5000 Euro muss der Anstoß laut Polizei sehr heftig gewesen sein.

Gegen 16.25 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen auf dem Parkplatz des Freibades in der Raunauer Straße, wie ein Autofahrer gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Der Verursacher begutachtete noch den Schaden und fuhr danach einfach davon, obwohl ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden war.

Gesamtschaden liegt bei über 7000 Euro

In der Nacht zum Dienstag fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein Auto, das am Blockhausberg am Straßenrand abgestellt war. Obwohl ein Schaden von rund 500 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. Die Polizeiinspektion Krumbach möchte darauf hinweisen, dass es sich beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort um kein Kavaliersdelikt handelt. Die Täter müssen in der Regel mit empfindlichen Geldbußen und mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (zg)

