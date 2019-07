vor 15 Min.

Fake News: Wenn Nachrichten das Lügen lernen

Plus Meinungsbildung wird von verschiedenen Seiten mit Fehlinformationen bombardiert. Der Thannhauser Wolfgang Gall ist fasziniert vom Thema Fake News.

Von Christian Gall

Es sind plumpe Lügen, die keiner Überprüfung standhalten. Es sind platte Parolen, die in ihrer Einfachheit an Idiotie grenzen. Es sind aber auch ausgeklügelte Meinungs-Maschinen, die den Ton in der öffentlichen Debatte vorgeben: Fake News. Unter diesem Begriff versammeln sich zahlreiche Themenfelder, die zum Teil nur schwer voneinander abzugrenzen sind. Ein aktuelles Beispiel für Fake News ist das Video des Wetter-online-Portals, in dem behauptet wurde, das Dach der Heinrich-Sinz-Schule in Ichenhausen sei nach einem Unwetter einsturzgefährdet. Eine Falschmeldung, nichts daran war wahr. Dennoch verbreitete sich die Nachricht in Windeseile, das Video, in dem der Reporter seine falschen Nachrichten verkündet, wurde mehrere zehntausend Mal angesehen.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Der Thannhauser Wolfgang Gall ist der Meinung, dass das Thema Fake News von großer gesellschaftlicher Wichtigkeit ist. So sehr, dass er an verschiedenen Volkshochschulen – sei es im Landkreis Günzburg oder im weiteren Umfeld – Seminare über dieses Thema hält. Im Ruhestand – Gall war Lehrer für Elektrotechnik, Geschichte und Sozialkunde – beobachtete er den Aufstieg von Donald Trump in den USA. Begriffe wie Fake News und „alternative Fakten“ tauchten auf. Gleichzeitig feierten populistische Parteien einen Aufstieg in Europa. „Man konnte beobachten, wie sich das Verhalten in der Kommunikation verändert hat“, sagt Gall. Veränderte Kommunikation auch um näheren Umfeld Dieses Phänomen zeigt sich jedoch nicht nur auf der großen politischen Bühne. Oft abwertend als „Stammtischparolen“ bezeichnet, sind es Aussagen wie: „Für ,die da’ ist auf einmal Geld da“. Hier wird, laut Gall, eine Behauptung über die Verteilung von Geld aufgestellt - ohne Fakten zu nennen. Und es sind „die Anderen“ die etwas erhalten, und nicht „wir“, die es selbst nötig hätten. Wolfgang Gall hält Kurse zum Thema Fake News. Bild: Sammlung Wolfgang Gall So, erklärt Gall, funktioniert auch Populismus: „Es wird immer schwarz-weiß gezeichnet. Auf der einen Seite stehen ,Wir’, auf der anderen Seite ,die Anderen’.“ Diese Abgrenzung hat mehrere Folgen. Zum einen können sich Personen mit einer Gruppe identifizieren. Man ist einer aus einer Masse von „Wir“. Diese Masse wird oft mit einer Nationalität umrissen – „Wir Deutschen“ oder „Wir Italiener“. Oder es geht auf die soziale Schiene – „Wir, die Arbeiter“ passt in dasselbe Schema. Die andere Folge dieser Abgrenzung ist, dass man dem „Wir“ eine gesichtslose Masse gegenüberstellt. „Die Anderen“ sind immer diejenigen, die einem Schaden wollen. Sie belügen einen, beuten aus, schnorren sich durch das Sozialsystem … Eine einfache Gegenüberstellung von Gut und Böse. Das kommt bei Menschen an – egal, ob inhaltlich etwas dahinter steckt. In den Regalen von Wolfgang Gall reihen sich Bücher zu diesem Thema aneinander. Eines davon ist besonders abgegriffen: Populismus für Anfänger – Anleitung zur Volksverführung von Walter Ötsch und Nina Horaczek. „Die Autoren zeichnen genau auf, wie man eine populistische Strömung erzeugen kann. Die Mittel dazu sind denkbar einfach. Und genau dieses Vorgehen kann man bei populistischen Parteien in Europa nachvollziehen“, sagt Gall. Fake News verbreiten sich oft rasend schnell Doch sein besonderes Interesse gilt den Fake News. Der Begriff ließe sich, wie er sagt, mit „absichtlich gestreute Falschmeldung“ umschreiben. In seinen Präsentationen, die er in seinen Vhs-Kursen verwendet, aus bringt er Beispiele, wie das aus der Region Mühldorf: Im Jahr 2017 verbreitete eine Internetnutzerin die Meldung, dass ein Asylbewerber eine 17-jährige vergewaltigt habe und dass Polizei und Medien die Sache geheim halten wollten. In sozialen Netzwerken löste der Beitrag Wut und tiefe Bestürzung aus – und stellte sich im Nachhinein als frei erfunden heraus. Dennoch verbreitete sich die Nachricht mehrere tausend Male. „Das Problem ist, dass Menschen Informationen nicht hinterfragen“, sagt Gall. Es sei einfach, etwa auf Facebook einen Beitrag zu teilen. Doch schwerer sei es, sich über den Wahrheitsgehalt Gedanken zu machen und womöglich die Quellen zu hinterfragen. Es sind besorgniserregende Mechanismen, die Wolfgang Gall beschreibt. Doch, wie er sagt, stehen Menschen Stammtischparolen, Populismus oder Fake News nicht schutzlos gegenüber. Sein wichtigster Rat ist ebenso zentral wie banal: „Man muss nachdenken und vernünftig miteinander reden.“ Meinungsverschiedenheiten seinen wichtig, wie er sagt. Doch Menschen sollten diese nicht mit Feindseligkeit austragen: „Kein Mensch sollte denken, dass er allein die absolute Wahrheit kennt.“ Gift für jedes Gespräch seien Polarisierungen und Diffamierungen. Dazu hat Gall in seiner Präsentation eine bunte Auswahl zusammengestellt: „Naiver Gutmensch“, „Rechter Nazi“, „Armer Schmarotzer“ oder „Missionierender Glaubensfanatiker“ sind nur eine kleine Auswahl davon. Doch alle Begriffe haben etwas gemein: Sie zeichnen wieder schwarz und weiß – „Wir“ gegen „Die Anderen“. Und wie Gall sagt: „Wir sollten nie vergessen, dass wir alle im selben Boot sitzen.“

Themen Folgen