Fasching in Ziemetshausen: "Brezenhurre" findet als Gutscheinaktion statt

Fasching geht auch in Corona-Zeiten: Wie in Ziemetshausen trotz der Pandemie ein Brauchtum gepflegt wird.

Die Corona-Pandemie bringt die diesjährige Faschingssaison komplett zum Erliegen. Jegliche Veranstaltungen müssen heuer ausfallen. Dies betrifft auch die traditionelle „Brezenhurre“ des Marktes Ziemetshausen, die normalerweise jedes Jahr am heutigen Gumpigen Donnerstag stattfindet. Doch die Marktgemeinde hat jetzt einen alternativen Weg gefunden, dieses Brauchtum, das bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht, zu pflegen.

Seit 1643 versammeln sich die Kinder an diesem Tag zum bunten Faschingstreiben vor dem Rathaus, aus dessen Fenstern dann Würste und Brezen geworfen werden. Diese Tradition hat einen festen Bestandteil in der Geschichte der Marktgemeinde Ziemetshausen. Umso bedauernswerter sei es, dass sie dieses Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden kann, schreibt die Marktgemeinde Ziemetshausen in ihrer Mitteilung.

Ziemetshausen: Gutscheine können in Bäckereien und Metzgereien eingelöst werden

Der Marktgemeinderat hat deshalb beschlossen, die diesjährige „Brezenhurre“ in Form einer Gutscheinaktion stattfinden zu lassen. Alle Kinder aus Ziemetshausen und den Ortsteilen erhielten per Post Gutscheine für je zwei Brezen und zwei Würste. Diese können während der Faschingszeit in den orts-ansässigen Bäckereien und der Metzgerei eingelöst werden.

Der Markt Ziemetshausen freut sich, dass der Brauch somit – wenn auch in abgewandelter Form – trotzdem durchgeführt wird und auch in dieser besonderen Zeit etwas für die jüngsten Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde angeboten werden kann. (zg)

