Fehlender Abstand: Bauantrag fällt im Gemeinderat Balzhausen durch

An der Südseite dieses Wohnhauses an der Mühlbachstraße ist der Anbau einer Doppelgarage geplant. Da sich die Ein- und Ausfahrt (wo sich derzeit das Gartentürchen befindet) zu nahe an der Straße „Am Bächle“ (vorne) befindet, konnte der Plan nicht genehmigt werden.

Pläne an der „Mühlbachstraße“ in Balzhausen entsprechen nicht den Vorgaben zur Verkehrssicherheit. Warum drei weitere Bauanträge genehmigt wurden.

Von Karl Kleiber

Bebauungspläne und Bauangelegenheiten standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Während die Bebauungspläne aus Ziemetshausen ohne Erinnerung das Plenum passierten, konnte der Plan für den Umbau eines bestehenden Wohnhauses samt Neubau einer Doppelgarage mit Dachterrasse nicht genehmigt werden. Grund: Die Garagenausfahrt liegt zu nahe an der öffentlicher Verkehrsfläche, eröffnete Bürgermeister Daniel Mayer.

Zwei heimische Bauherren planen an der „Mühlbachstraße“ den Umbau eines Wohnhauses. Das Vorhaben befindet sich im Innenortsbereich und Sanierungsgebiet der Gemeinde und bedarf einer sanierungsrechtlichen Genehmigung, die auch erteilt werden könnte. Knackpunkt der weiteren Planung ist der Bau einer Doppelgarage, deren Aus- und Einfahrt an der Straße „Am Bächle“ liegt. Sie hat im Westen eine Breite von knapp sechs Metern, im Osten 5,49 Meter. Die Länge in Ost-Westrichtung beträgt neun Meter.

2,22 Meter Abstand sind dem Gemeinderat Balzhausen zu wenig

Laut Planung verbleiben zur Grundstücksgrenze nur noch 2,22 Meter. Der gesetzliche Abstand zur Straße beträgt aber mindestens drei Meter, machte das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) aufmerksam. Abweichungen können gestattet werden, ein entsprechender Antrag liegt aber nicht vor. Beim Aus- und Einfahren, so das Bauamt, sei der vorhandene Platz „Am Bächle“ zu knapp und es könnte zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen.

Das Bauamt regt an, entweder die Garage weiter nach Westen zu rücken oder den Bau zu verkürzen. Einstimmig wurde der Bauantrag wegen des zu geringen Abstandes zur Straße abgelehnt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Bürgermeister nach Einhaltung der Vorgabe ermächtigt ist, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Gemeinderat Balzhausen hat gegen Ziemetshauser Pläne keine Einwände

Ohne Einwände passierten die Bebauungspläne „Schönebach-Süd“ und „Straßäcker“ des Marktes Ziemetshausen im Zuge der vereinfachten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, an der auch Balzhausen beteiligt wird, den Gemeinderat. Einstimmig beschlossen die Räte, keine Einwände zu erheben, da die Gebiete Balzhausen nicht berühren.

Da sich alle drei Bauherren an die Vorgaben der aktuellen Bebauungspläne der Gemeinde halten, wurden die Baugenehmigungen im Freistellungsverfahren durch das VG-Bauamt erteilt. „Hinter der Mühle“ sowie im „Gartenweg“ werden Einfamilienhäuser mit Doppelgarage errichtet. In der „Lehenstraße“ wird ein Dachgeschoss zu einer zweiten Wohneinheit ausgebaut, gab der Bürgermeister bekannt. Des Weiteren zeigte er den Abriss einer Garage nach dem Brandfall vom April 2020 in der „Ringeisenstraße“ an. Die Gemeinderäte nahmen dies zur Kenntnis.

Landwirt will Halle im Westen von Balzhausen erweitern

Ein heimischer Landwirt hat bereits im Mai 2010 einen Bauantrag zur Erweiterung seiner landwirtschaftlichen Lager- und Gerätehalle in der westlichen Flur von Balzhausen gestellt. Das Landratsamt genehmigte das Vorhaben unter der Maßgabe, dass der Bauherr erst nach Fertigstellung des Hochwasser-Schutzdammes die Erweiterung in Angriff nehmen darf. Der Damm ist seit 2019 fertig.

Der Bauherr stellte im März 2014 einen Verlängerungsantrag für die Baugenehmigung, die befürwortet wurde. Da diese nun im Juli 2020 erneut ausläuft und die Erweiterung noch nicht realisiert ist, wurde erneut eine Verlängerung beantragt, sie wurde einstimmig erteilt.

